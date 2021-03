Sbírka pomůže zajistit psychoterapeuty pro přetížené zdravotníky

Praha - Sbírka organizace Spolu silnější zajistí přetíženým zdravotníkům chebské nemocnice psychologickou podporu. Za vybrané peníze budou zaplaceni profesionální terapeuti, kteří budou za lékaři a sestrami několikrát týdně docházet přímo do nemocnice. Sbírku organizuje iniciativa Spolu silnější, za kterou stojí bývalý vysoký představitel NATO a české armády Petr Pavel, společně s regionálním Komunitním osvětovým společenstvím. ČTK to sdělil mluvčí iniciativy Jan Osúch.

"Jsou to stejní lidé jako my, ale dnes na pokraji fyzických i psychických sil vedou bitvu za nás všechny - dělají rozhodnuti o životě a smrti, jsou pod obrovským stresem," poznamenal Pavel. "Utrpení pacientů se extrémně podepíše i na těch nejsilnějších. Z vlastní zkušenosti vím, co s psychikou člověka udělá dlouho trvající stres," dodal.

Sbírku podle Osúcha organizuje po domluvě s vedením chebské nemocnice. Její výtěžek má zajistit několikrát týdně osobní účast terapeutů přímo v nemocnici. Podle místopředsedkyně Komunitního osvětového společenství Lucie Polákové lékaři a sestry často po vyčerpávající práci nechtějí nikam volat nebo řešit své problémy online. "Proto pro ně chceme zajistit psychologickou podporu přímo na pracovišti. Předem už jsme zajistili tři terapeuty, kteří jsou připraveni začít pomáhat," uvedla. Podle Pavla je potřeba, aby zdravotníci s terapeuty navázali dlouhodobý vztah. "Nahromaděný stres a vyčerpání z tak těžkého boje je třeba léčit dlouho, proto je důležitý osobní kontakt," uvedl.

Peníze mohou lidé posílat na transparentní účet 2501792658/2010. Podrobnosti naleznou také na webu iniciativy.

Organizaci Spolu silnější založil Pavel se svými spolupracovníky loni na jaře v souvislosti s první vlnou koronavirové pandemie. Jejím cílem bylo pomoct lidem postiženým epidemií a podpořit dobrovolníky. V létě iniciativa připravila dokument, jak by se mělo Česko z prožité krize poučit.

O Pavlovi, který v minulosti působil jako náčelník generálního štábu české armády nebo předseda vojenského výboru NATO, se mluví jako o možném kandidátovi na prezidenta. Zájem o účast v prezidentském klání zatím nepotvrdil.