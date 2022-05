Sázkaři věří hokejistům na zlato, objemy sázek rostou

Praha - Češi sázkaři věří, že hokejisté ukončí desetileté čekání na medaili z mistrovství světa, a to hned nejlepším možným způsobem. Přes polovina vkladů na zlaté medaile z šampionátu, který dnes startuje ve Finsku, jde na triumf výběru okolo Tomáše Hertla. Češi jsou podle bookmakerů se Švédy třetím sázkovým favoritem, tím největším jsou Kanaďané před domácími Finy.

Podle předpokladů se v den zahájení mistrovství výrazně zvýšil zájem o sázky. U společnosti Tipsport bylo pár hodin před začátkem prosázeno přes 23 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek oproti čtvrtečnímu ránu. Ve Fortuně se startem prvních utkání mistrovství dosahují vklady na zhruba 30 milionů korun. U Chance náběry vzrostly za poslední tři dny zhruba o tři miliony korun, celkem se pohybují na hodnotě okolo čtyř milionů korun.

Nejvíce sázek zatím u Tipsportu míří na dnešní zápas Francie se Slovenskem, a to za osm milionů korun. Na úvodní český zápas, sobotní souboj s outsiderem Velkou Británií, jsou vsazeny přes dva miliony korun.

Český výběr má kurz na zlato 5,8:1 a dostal se na úroveň Švédů. Hlavním favoritem je Kanada před domácím Finskem, ale podle vsazených tiketů na zlato to vypadá, že titul získají Češi.

"Máme úžasně vytrvalé a trpělivé fanoušky, kteří i po letech bez medaile věří. Padesát procent sázek na zlato bylo vsazeno na Česko, 18 procent na domácí Finsko, 15 procent na Kanadu a 11 procent na Slovensko, které zaujalo na olympiádě," řekl bookmaker Tipsportu Miroslav Hora.

Češi se tradičně chystají i na sledování zápasů. Přes milion dospělých se podle průzkumu sázkové kanceláře Fortuna mezi 1050 fanoušky plánuje na české zápasy dívat v kruhu přátel. Buď vyrazí do hospody, domů k přátelům či kolegům nebo na veřejné promítání. Polovina lidí (49,5 procenta) pak bude českému týmu držet palce doma u televize.

V úspěšné tažení českého týmu věří 64 procent dotázaných a víru v úspěch českého týmu i u Fortuny potvrzují sázky na zlato. "Na celkové vítězství českých hokejistů jde 67 procent vkladů," dodal mluvčí Fortuny Petr Šrain. V kontextu toho kurz na Česko průběžně klesal z původních 9:1 až na aktuálních 6:1. Nejvyšší vklad na Česko je nyní na 65.000 korun, což by při kurzu 6,5 znamenalo výhru přes 420.000 korun.

Jedna z nejvyšších částek vsazených do dnešního dne u Chance na MS v hokeji je 80.000 Kč v kurzu 1,02:1 na vítězství českého týmu nad Velkou Británií. "Na to, že česká reprezentace přiveze z Finska zlatou medaili je s aktuálním kurzem 5,8:1 vsazeno už 52 procent ze všech tiketů. Chance zatím odhaduje o deset procent vyšší náběry než v loňském roce. Mohly by tak dosáhnout částky 175 milionů korun," uvedla mluvčí Markéta Světlíková.