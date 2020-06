Sázavafest letos nebude, 20. ročník se uskuteční až v létě 2021

Jihlava - Hudební festival Sázavafest ve Světlé nad Sázavou přeložili organizátoři na červenec 2021. Akce, jejíž návštěvnost se pohybuje v desítkách tisíc, by letos nedokázala vyhovět současným omezením spojeným s koronavirem. Prodané vstupenky zůstanou v platnosti pro příští, už 20. ročník. Jeho dramaturgie by měla být stejná, jaká byla plánována na letošek. Účinkovat bude i Nico Santos, který měl být hvězdou letošního ročníku. ČTK to řekla ředitelka festivalu Andrea Zdarsová. Zrušené jsou v kraji i celé republice kvůli koronavirové pandemii i další festivaly, některé přesunuli pořadatelé na září.

Letošní ročník Sázavafestu se měl konat 23. až 25. července. Novým termínem je 22. až 24. červenec 2021. "Naše rozhodnutí vychází ze zákazů a nařízení vlády, které musíme splňovat. Bohužel jejich uvolňování je tak malé a návštěvníků na festivalu tolik, že bychom se do kapacity nevešli," řekla Zdarsová. Posunutí na zářijový termín podle ní nebylo možné organizačně zvládnout.

Na září se naopak přesunul Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, jehož hlavní část se obvykle koná v zahradách zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou v první polovině srpna. Letos začne 12. září a bude bez účasti zahraničních interpretů. Koncerty budou ve vnitřních prostorách, většinou ve velkém sálu hotelu Zámek Valeč. ČTK to řekla Lenka Šimečková z pořádající agentury ARS/KONCERT.

Zářijový termín zvolili i organizátoři Evropského festivalu filosofie, který se měl tento měsíc konat ve Velké Meziříčí počtrnácté. Jeho program začne 8. září.

Filosofický festival je přehlídkou diskuzí na předem zvolené téma. Tím letošním jsou hrozby a příležitosti. "Už jsme si říkali s kolegy z programového výboru, že kdykoli naplánujeme nějakou akci, tak se to potom vždycky ve společnosti naplňuje. Hrozby a příležitosti - víme, jak to letos dopadlo, takže na příští rok budeme muset zvolit asi nějaké veselejší téma," řekl za pořadatele Milan Dufek, šéf velkomeziříčského Jupiter clubu. Slavnostního zahájení festivalu 9. září by se měla účastnit bývalá herečka a diplomatka Magda Vášáryová.

Už dřív organizátoři kulturních akcí na Vysočině oznámili kvůli koronaviru zrušení Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou, festivalu Zámostí v Třebíči, Bernard festu v Humpolci nebo Vysočina festu v Jihlavě.