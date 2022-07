Satoranský se vrací do Barcelony, má smlouvu do roku 2026

Barcelona - Tomáš Satoranský se po šesti letech strávených v NBA definitivně vrací do Barcelony. Katalánský klub dnes na svém webu potvrdil dosavadní neoficiální informace o příchodu třicetiletého basketbalisty. Reprezentační rozehrávač v celku španělského vicemistra podepsal čtyřletou smlouvu s platností do konce června 2026 a vytvoří v týmu české duo s pivotem Janem Veselým, který se stal na tři roky hráčem Barcelony v pátek.

Satoranskému na konci června vypršela smlouva ve Washingtonu a stal se z něj volný hráč. Za španělský klub už nastupoval v letech 2014 až 2016, poté odešel do zámoří, kde vedle Wizards, v jejichž dresu do ligy vstoupil i se s ní nyní rozloučil, hrál také za Chicago, New Orleans a San Antonio.

NBA opustil Satoranský s bilancí 388 zápasů v základní části a průměry 6,9 bodu, 4,1 asistence a 2,9 doskoku. Při prvním angažmá ve Washingtonu si dvakrát zahrál i play off a nastoupil v něm do 16 utkání. V zámořské lize nastoupil jako čtvrtý Čech po Jiřím Zídkovi, Jiřím Welschovi a Veselém, po jeho odchodu zůstal v NBA jediným českým hráčem Vít Krejčí.

V Barceloně odehrál sedminásobný český basketbalista roku Satoranský při dvouletém angažmá 150 zápasů a získal s týmem Španělský superpohár. Jak barcelonský web připomněl při potvrzení jeho návratu, v létě 2016 se při odchodu do NBA rozloučil se slovy, že má v klubu nedodělanou práci a jednou se vrátí, aby získal (ligovou či euroligovou) trofej.

Před barcelonským angažmá působil Satoranský v Seville, kam odešel z USK Praha.