Washington/Praha - Basketbalista Tomáš Satoranský se chce usadit v sestavě Washingtonu Wizards, který má letos vysoké ambice. Snaží se nevnímat, že mu po sezoně končí smlouva a ve třetím roce v NBA tak vlastně bude hrát o budoucnost v zámořské profesionální soutěži. V přípravě měl český rozehrávač místo ve druhé pětce Wizards, liga začne tento týden.

Satoranský cítí, že se jeho pozice v týmu změnila. "Už nemusím nosit žádné baťohy, nemusím nosit vody, nic takového," řekl s úsměvem v dnešním rozhovoru s českými novináři. "Je vidět respekt. Je to dané tím, že spoluhráči vědí, co ode mě očekávat. Spoléhají se na mě víc v zápasech," doplnil.

Šestadvacetiletý český reprezentant doufá, že bude mít příležitost ukazovat své umění na palubovce. "Očekávání mám to nejvyšší. Že budu dobrou součástí týmu a moje role bude veliká hlavně v té druhé pětce," řekl. Uvědomuje si ale, že život v NBA je vrtkavý. "Vím, že se to může změnit ze dne na den. Důležité je zůstat mentálně silný a myslím, že už tu mentalitu mám," komentoval to.

V létě mu vyprší kontrakt ve Washingtonu. "Hodně lidí mi to připomíná. Ale já se snažím kontrolovat to, co dokážu kontrolovat. Nepřemýšlet o tom, co se stane po sezoně. Snažím se zlepšovat na každém tréninku jako celý život. Radši se nezaobírám tím, co se může stát, kdyby mi ta sezona nevyšla. Snažím se mít spíš pozitivní přístup," řekl.

S agenty komunikuje, ale konkrétní týmy, kam by mohl za rok zamířit, neřeší. "Nechávám na to čas po sezoně. Hlavní cíl je zůstat v NBA," poznamenal.

V minulé sezoně vypadl Washington v prvním kole play off. Letos má rozhodně vyšší ambice. "Myslím, že na východě můžeme patřit mezi první tři týmy, tou kvalitou na to máme. Je hodně brzo tipovat, jak to skončí. Myslím, že na finále konference máme určitě," odhadl Satoranský.

Majitel Wizards Ted Leonsis vlastní také hokejové Capitals, kteří ovládli NHL. A naznačuje, že také od basketbalistů očekává úspěch. Tým posílili Austin Rivers a zkušení Jeff Green s Dwightem Howardem, Wizards mají nové tréninkové centrum. "Nemáme se na co vymlouvat. Máme kompaktnější tým. A je to tréninkové centrum, které může konkurovat jakémukoliv tréninkovému centru na světě. Nejvíc se změnil ten prostor, který každý pro sebe má. Určitě to každého motivuje k práci a většímu nasazení," pochvaloval si Satoranský.

Kouč Scott Brooks se snaží svým svěřencům vtisknout herní styl s častými trojkovými pokusy a střelbou zpod koše, jak podle statistik hrají ty nejúspěšnější týmy.

Triumf v NBA, jejíž nový ročník začne v úterý, budou obhajovat Golden State Warriors. A podle Satoranského jsou jasnými favority i v nadcházejícím ročníku. "Myslím, že poslední roky ukázaly, že jenom blázni by proti nim sázeli," glosoval jejich pozici.

Washington do NBA vstoupí ve čtvrtek na domácí půdě proti Miami. "Je hodně nepříjemný protivník na začátek, nemáme s ním moc dobrou bilanci. Bude to tvrdá zkouška," dodal Satoranský.