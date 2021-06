Satoranský povede basketbalisty jako kapitán a těší se na souhru s Veselým

Victoria (Kanada) - Při absenci zraněného Vojtěcha Hrubana povede basketbalisty na olympijské kvalifikaci ve Victorii jako kapitán Tomáš Satoranský z Chicaga. Devětadvacetiletý rozehrávač a jediný současný Čech v NBA, který necestoval na začátek přípravy do Česka i kvůli narození syna, se cítí ve formě a těší se i na obnovenou spolupráci s pivotem Janem Veselým.

"Bylo to takové rychlé rozhodnutí s tím, že Vojta neodletěl, což je samozřejmě velká ztráta. Já se toho rád ujmu. Ten tým znám dlouho a už jsem tady nejdelší dobu společně s Vojtou. Bylo to asi logické. Doufám, že se Vojta vrátí co nejdřív a zase mu předám kapitánskou pásku," uvedl v tiskové zprávě České basketbalové federace Satoranský.

K týmu se připojil až jako poslední z nominované dvanáctky v pátek na letišti v Montrealu. Naposledy hrál za národní tým v září 2019 na mistrovství světa v Číně, kde si tým kouče Ronena Ginzburga historickým šestým místem účast v olympijské kvalifikaci vybojoval.

"Já jsem se toho úplně nebál. Věděl jsem, že to nebude ideální, když se připojím hned před turnajem. Zase jsem ale rád, že jsem nemusel absolvovat tu dlouhou cestu, kterou měli ostatní. Po druhém hracím tréninku už je to lepší. Vrací se trošku síly a rozehranost se zase zlepšuje. Myslím, že v zápase budeme v pořádku," uvedl Satoranský.

V Chicagu se po sezoně věnoval rodině. S manželkou Annou po dvouleté dceři Sofii Gie přivítali na svět dalšího potomka. "Narodil se mi syn, což je taky důvod, proč jsem neodcestoval zpátky do Evropy a logicky se připojoval až takhle těsně před Kanadou. Do toho jsem trénoval. Bylo trochu těžké to skloubit, ale ráno jsem vždycky měl čas trénovat. V Chicagu byli všichni z realizačního týmu, takže jsem měl vše, co jsem potřeboval. Myslím, že jsem ve formě. Chyběla mi hra pět na pět, ale to se tady dožene," prohlásil Satoranský.

Podle něj se tým bude prezentovat opět rychlou hrou, s níž slavil úspěch. "Myslím, že styl by měl zůstat stejný. Měli jsme s ním úspěch jak na Evropě 2015, tak na mistrovství světa před dvěma roky. Budeme se snažit udávat běhací tempo, hrát co nejvíc fyzicky a dávat rychlé body. Doufám, že se nám bude dařit střelecky jako se dařilo na posledním mistrovství světa," přál si Satoranský.

Ze sestavy z MS v Číně chybí po ukončení reprezentační kariéry dřívější kapitán Pavel Pumprla, kvůli zranění vypadli další křídelník Hruban a pivot Martin Kříž. Naopak v týmu je poprvé od září 2018 pivot Veselý z Fenerbahce Istanbul, který je spolu se Satoranským, Jiřím Zídkem mladším a Jiřím Welschem jedním ze čtyř českých hráčů v NBA.

"Na něj se vždycky těším. On přijde do repre jednou za pět let, takže to jsou pro nás takové Vánoce," popichoval Satoranský kamaráda. "Myslím, že byl hrozně natěšený a mrzelo ho, že s námi nemohl být na mistrovství světa. Je to na něm vidět a cítím z něj, jak ho to tu s námi baví. Zase týmu dá tu svou pověstnou energii a nahecuje to během zápasu. Jsme rádi, že tu s námi může být a my jsme s ním zase silnější."

Český výběr si po dvou trénincích ve vedlejší hale v neděli večer poprvé zatrénoval v zápasové Victoria Memorial Arena, kde nastoupí ve čtvrtek proti Turecku (od 4:35 SELČ) a o den později ve stejný čas proti Uruguayi.

"Světla jsou trošku nepříjemná, když se střílí z rohu. Člověk si na to ale během hry zvykne. Budou nám tady chybět diváci, což je už takový standard poslední rok a půl. Doufám, že se s tím popereme. Máme asi nejtěžší možnou skupinu. Musíme jít zápas od zápasu. Není moc času se rozehrát, já ale věřím, že se dostaneme ze skupiny a porazíme toho, koho bude potřeba," dodal Satoranský.

K účasti v Tokiu musí český tým zvládnout i semifinále a finále play off, kam se přiřadí k dvojici z tria Kanada, Řecko a Čína.