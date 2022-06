Satoranský míří podle médií do Barcelony, kam má přijít i Veselý

Barcelona - Basketbalista Tomáš Satoranský se po šesti letech v NBA vrací do Barcelony. Informoval o tom server Eurohoops.net. V katalánském klubu se český rozehrávač potká s reprezentačním spoluhráčem Janem Veselým, kterému končí smlouva s Fenerbahce Istanbul a v Barceloně má podepsat tříletý kontrakt s ročním platem 1,8 milionu eur.

Třicetiletý Satoranský naposledy nastupoval za Washington, kde své zámořské působení v roce 2016 začínal. Do té doby strávil tři sezony právě v Barceloně. Ve Washingtonu končí českému reprezentačnímu kapitánovi kontrakt 30. června.

"Přestože neexistuje žádná finální dohoda, jednání mezi Satoranským a Barcelonou se blíží ke konci," napsal Eurohoops.net

O služby českého reprezentanta prý stál také euroligový šampion Anadolu Efes, Satoranského však láká možnost zahrát si v Barceloně v jednom týmu s Veselým. "Samozřejmě by to byl jeden z faktorů, který by mi udělal radost a zvažoval bych to o to víc," řekl na konci května českým novinářům.

Na odchodu z Barcelony je rozehrávač Nick Calathes. O třiatřicetiletého řeckého reprezentanta mají údajně zájem Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos Atény nebo Fenerbahce Istanbul, kde se stal novým trenérem jeho krajan Dimitrios Itudis.