Satoranský doufá ve vydařenější sezonu v Chicagu

Chicago - Basketbalista Tomáš Satoranský doufá, že jeho druhá sezona v dresu Chicaga bude podařenější než ta premiérová. Jediný současný český zástupce v NBA loni uzavřel s Bulls po příchodu z Washingtonu tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů, ale s týmem nepronikl v přerušené sezoně kvůli pandemii koronaviru mezi 22 celků dohrávajících v létě soutěž v "bublině" v Orlandu. Do sezony půjde Chicago s novým koučem Billym Donovanem, který nahradil Jima Boylena.

"V minulé sezoně jsme bojovali, ale nebyli jsme schopni zápasy dotáhnout. Byli jsme často velice blízko a v jednu chvíli už jsme přestali věřit, že jsme toho schopni. První sdělení od nového trenéra bylo, že bychom měli být mentálně nastavení jako vítězný tým," řekl Satoranský v rozhovoru se zámořskými novináři na klubovém webu.

"Na to se musíme soustředit a bude to nejdůležitější cíl, protože si myslím, že máme partu skvělých a talentovaných hráčů, kteří na sobě neustále pracují. Samozřejmě s Billym přijde i nový styl a pojetí hry," podotkl Satoranský.

Chicagu začne nový ročník 23. prosince zápasem proti Atlantě a už za šest dnů má na programu první ze čtyř přípravných duelů, v němž bude hostit Houston. V koronavirové době musí hráči počítat s řadou omezení, ale Satoranský v tom nevidí velký problém. "Bude to určitě velká výzva a úplně rozdílné od toho, co jsme znali dřív, ale jak jsme se o tom bavili, tak se tím nesmíme moc zabývat," uvedl.

"Neměli bychom se soustředit na to, kolik je restrikcí a kolik problémů to přináší, ale na basketbal. Všichni jsou velice natěšení, protože jsme nehráli devět měsíců, a myslím, že pro nás bude proto snadnější čelit těmto potížím," doplnil člen jednoho z osmi týmů NBA, pro které skončil minulý ročník v polovině března.

Strávil proto nebývale dlouhý čas doma v Praze. "Asi měsíc a půl po přerušení ligy jsem se vrátil s rodinou domů. Byla tam jiná pravidla a jiné restrikce. Byl jsem doma šest měsíců, to se mi nestalo od sedmnácti let. Snažil jsem se to brát pozitivně, tělo si odpočinulo, snažil jsme se mentálně připravit na další sezonu," prohlásil.

Do Chicaga se vrátil v září. "Volali mi, že tu bude bublina, tak jsme se s rodinou vrátili. Nevěděl jsem, co čekat. Věděl jsem od spoluhráčů, že se nemůže trénovat pět na pět. Jsem ale rád, že jsem sem přijel, protože je skvělé být s blížící se sezonou se spoluhráči," uvedl Satoranský.

Z opětovného návratu do USA neměl žádné obavy. "Mluvil jsem se spoluhráči, takže jsem měl přehled. Jen jsme cestovali s naší malou dcerkou, takže člověk myslí na to, aby šlo cestou všechno dobře," podotkl s úsměvem Satoranský.

Doma předtím zůstával i kvůli lepším podmínkám k tréninku v době omezení. "Bylo to jiné, než měli kluci tady v Americe. Byl to také důvod, proč jsem zůstal téměř šest měsíců doma, protože v té době tam nebyla žádná omezení. Mohl jsem trénovat pět na pět se svým bývalým klubem USK Praha a strávil jsem dva týdny také na soustředění reprezentace. Hodně mi to pomohlo, protože po nějaké době mi basketbal chyběl. Byl jsem se spoluhráči, bylo skvělé, že jsem mohl trávit čas s rodinou a také trénovat," podotkl.

Kouč Donovan s ním představy o jeho roli v týmu prý konkrétně neprobíral. Satoranskému nicméně volal krátce po změně na trenérském postu. "Taková zajímavost je, že byl (v roce 2013) v České republice jako kouč týmu USA do 19 let. Tak jsme se o tom bavili. Ale jinak se spíše všichni navzájem poznáváme. Já velice důvěřuju našemu novému realizačnímu týmu, slyšel jsem o trenérovi od mých přátel Bradleyho Beala a Álexe Abrinese, kteří pod ním hráli," prohlásil Satoranský.

"Mluvíme spíše o tom, co udělat pro to, abychom byli úspěšný tým, a na čem musíme pracovat oproti minulé sezoně. Daleko důležitější je, že jsou všichni tady a těší se. Měli jsme čas být spolu a těším se na novou sezonu s novým realizačním týmem," uvedl Satoranský.

V závěru minulé sezony jej vytlačil ze základní pětky Bulls nováček Coby White. Podle Satoranského si to zasloužil. "Nedařilo se mi a byl jsem hodně unavený. On hrál nejlepší basketbal své kariéry v NBA. Při covidu jsem o tom moc nepřemýšlel, snažil jsem se odpočinout a pracovat na věcech, které se minulou sezonu tolik nedařily," uvedl Satoranský.

Věří, že oba budou týmu co nejvíce prospěšní. "Líbilo se mi, jak se Cobe minulou sezonu zlepšoval, po pauze pro Utkání hvězd hrál skvěle, když jsem ho viděl po devíti měsících, tak udělal velký pokrok. I podle naší konverzace vyzrál. Náš vztah je výborný a jsem připravený mu pomoci se vším, co bude potřeba," podotkl Satoranský.

On sám se hodně v pauze zaměřil na střelbu. "Měl jsem s ní problémy a na konci sezony se mi nedařilo ani z otevřených střel. Pracoval jsem na tom s mým trenérem na střelbu (Stefanem Weissenböckem). Hodně mi pomohl před třemi roky a strávil jsem s ním teď hodně času. Střelbu jsem trošku změnil, jdu do sezony se sebevědomím a snad to přinese ovoce," přál si Satoranský.

Doufá také, že Bulls dokážou v defenzivě nahradit chybějící Chrise Dunna (Atlanta) a Shaquillea Harrisona. "Byli možná jedni z nejlepších obránců v lize. Ale máme další defenzivní hráče, takže si myslím, že můžeme být pořád dobří v obraně. Jsem rád, že jsme draftovali Patricka Williamse, to je skvělý obranář. Určitě nám pomůže," dodal Satoranský.