Satoranský deseti body i efektní smečí pomohl Washingtonu k výhře

Washington - Velmi dobrý výkon předvedl český basketbalista Tomáš Satoranský v NBA, když za 14 minut na hřišti zaznamenal 10 bodů a pět asistencí a výrazně přispěl Washingtonu k vítězství 133:123 nad Indianou. Reprezentační rozehrávač navíc přidal nejhezčí akci zápasu, když po nájezdu efektně zasmečoval přes obránce. Zahrál si také druhý z Čechů v soutěži Vít Krejčí, který při prohře Oklahomy s Utahem 103:116 trefil dvě trojky.

Satoranský opět ukázal, že po návratu do Washingtonu pookřál. Velmi dobře mu vyšlo zejména druhé nasazení do hry, kdy nejprve trojkou na konci třetí čtvrtiny zvýšil vedení na rozdíl 11 bodů a v poslední části využil přebrání od méně pohyblivého pivota Bitadzeho a najel do koše. Gruzínec se ho ještě snažil zablokovat, ale Satoranský důrazně zasmečoval a ještě vybojoval faul.

K tomu přidal i pět asistencí, když uvolňoval spoluhráče na střelbu za tři body. Jednou přihrál i svému velkému kamarádovi Kristapsovi Porzingisovi, který s 25 body prožil vítěznou premiéru v dresu Wizards,

"Spoluhráči mě skvěle nacházeli a byl to lepší debut, než jsem čekal. Je skvělé být tady ve Washingtonu a těším se na více takových momentů a vítězství,“ řekl Porzingis. Wizards jsou stále dvě výhry za příčkami pro předkolo play off.

Už sedm výher na předkolo ztrácí Oklahoma City, která už však dává hlavně prostor ke sbírání zkušeností mladíkům včetně Krejčího. Ten byl opět prvním střídajícím hráčem a na hřišti strávil přes dvacet minut. Dostal se ke čtyřem střelám, dvě trojky proměnil a přidal i dva doskoky a zisk.

Hráči Oklahomy ale nebyli schopni najít recept na chorvatského střelce Bojana Bogdanoviče, který trefil 11 trojek a celkem 35 body táhl Utah za vítězstvím. Bogdanovič si tak o tři trojky vylepšil osobní rekord a zároveň stanovil nový rekord klubu.

Milník přepisoval také Kevin Durant, který se stal třiadvacátým hráčem v historii s 25 tisíci nastřílenými body. Ale ani jeho 37 bodů nepomohlo Brooklynu k výhře na hřišti Bostonu. Hvězdou večera byl Jayson Tatum, jenž 54 body pomohl Celtics k výhře 126:120.

"Před zápasem jsem mu řekl, ať se snaží být v každém zápase nejlepším hráčem na hřišti. A dnes mě poslechl,“ řekl o Tatumovi, jenž předvedl druhý nejlepší bodový výkon v kariéře, trenér Bostonu Ime Udoka.

Sezonní maximum zaznamenal Khris Middleton, který 44 body pomohl Milwaukee porazit lídra soutěže Phoenix 132:122. Suns sice postrádali tři klíčové hráče Chrise Paula, Devina Bookera i hrdinu posledních zápasů Cama Johnsona, přesto většinu zápasu vedli. Jenže poslední tři minuty vyhráli Bucks 12:1 a tím získali i celý zápas.

Skvělý duel odehrál také Nikola Jokič, který při výhře Denveru 138:130 po prodloužení nad New Orleans zaznamenal 46 bodů, 12 doskoků a 11 asistencí. Šlo o jeho sedmnáctý triple double sezony.

NBA:

Oklahoma City - Utah 103:116 (za domácí Krejčí 6 bodů, 2 doskoky), Washington - Indiana 133:123 (za domácí Satoranský 10 bodů, 5 asistencí, 1 doskok), Boston - Brooklyn 126:120, Cleveland - Toronto 104:96, Denver - New Orleans 138:130 po prodl., Houston - Memphis 123:112, LA Clippers - New York 93:116, Milwaukee - Phoenix 132:122.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 63 39 24 61,9 2. Boston 66 39 27 59,1 3. Toronto 64 34 30 53,1 4. Brooklyn 65 32 33 49,2 5. New York 64 26 38 40,6

Centrální divize:

1. Milwaukee 65 40 25 61,5 2. Chicago 64 39 25 60,9 3. Cleveland 64 37 27 57,8 4. Indiana 66 22 44 33,3 5. Detroit 64 17 47 26,6

Jihovýchodní divize:

1. Miami 65 43 22 66,2 2. Charlotte 65 32 33 49,2 3. Atlanta 63 31 32 49,2 4. Washington 63 29 34 46,0 5. Orlando 65 16 49 24,6

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 66 44 22 66,7 2. Dallas 64 39 25 60,9 3. New Orleans 64 27 37 42,2 4. San Antonio 64 24 40 37,5 5. Houston 64 16 48 25,0

Severozápadní divize:

1. Utah 63 40 23 63,5 2. Denver 64 38 26 59,4 3. Minnesota 65 36 29 55,4 4. Portland 63 25 38 39,7 5. Oklahoma City 64 20 44 31,3

Pacifická divize:

1. Phoenix 64 51 13 79,7 2. Golden State 64 43 21 67,2 3. LA Clippers 66 34 32 51,5 4. LA Lakers 63 28 35 44,4 5. Sacramento 66 24 42 36,4