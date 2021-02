Satoranský dal proti Washingtonu devět bodů, Bulls ale prohráli

New York - Basketbalisté Chicaga nestačili v NBA na domácí palubovce na jeden z nejhorších týmů ligy Washington a v koncovce mu podlehli 101:105. Jediný český zástupce v zámořské soutěži Tomáš Satoranský za Bulls proti svému bývalému klubu zaznamenal devět bodů, sedm doskoků a tři asistence.

"Byl to zvláštní zápas. Myslím, že v defenzivě jsme se zlepšili a nebylo to špatné, ale bylo tam zase pár delších pasáží, kdy jsme nedokázali několik útoků po sobě skórovat. Nenašli jsme recept na jejich zónovou obranu, protože jsme se špatně pohybovali my i balon z našich rukou," uvedl na tiskové konferenci Satoranský.

Souboj elitních kanonýrů tak vyzněl lépe pro nejlepšího střelce dosavadního průběhu sezony Bradleyho Beala z Washingtonu, který nastřílel 35 bodů stejně jako v dresu Bulls Zach LaVine. Ten musel spolu s Chicagem skoro celý zápas dotahovat ztrátu, která narostla až na 12 bodů.

Ještě necelých pět minut před koncem Bulls prohrávali o osm, ale po koši rozehrávače Cobyho Whitea se rozdíl zmenšil na jediný bod. Jenže pak v posledních deseti sekundách LaVine neproměnil nájezd do koše a odmítl vyrovnání. Beal naopak trefil tři ze čtyř trestných hodů a výhru zpečetil.

"Měl jsem pocit, že jsem si tím nájezdem vykoledoval kontakt protihráče. Rozhodčí to ale viděli jinak. Nicméně jsem to i tak měl proměnit," uvedl LaVine.

Milwaukee Bucks zvítězili v hale Denveru 125:112. Janis Adetokunbo se postaral o 30 bodů a Khris Middleton o 29, k tomu přidal osm doskoků a 12 asistencí. Nuggets nebylo nic platných 35 bodů, 12 doskoků a šest asistencí, které dodal srbský pivot Nikola Jokič.

Dallas táhl za vítězstvím nad Minnesotou 127:122 Kristaps Porzingis s 27 body a 13 doskoky. Basketbalisté San Antonia si poradili s Golden State 105:100 hlavně díky 27 bodům, 10 doskokům a osmi ziskům Dejounte Murrayho. Stephen Curry zaznamenal 32 bodů, sedm doskoků a šest asistencí.

Výsledky pondělních zápasů NBA:

Charlotte - Houston 119:94, Chicago - Washington 101:105 (za domácí Satoranský 9 bodů, 7 doskoků, 3 asistence), Dallas - Minnesota 127:122, Denver - Milwaukee 112:125, LA Lakers - Oklahoma City 119:112 po prodl., Memphis - Toronto 113:128, Phoenix - Cleveland 119:113, San Antonio - Golden State 105:100.

Tabulka NBA:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Philadelphia 24 17 7 70,8 2. Brooklyn 25 14 11 56,0 3. Boston 22 12 10 54,5 4. Toronto 24 11 13 45,8 5. New York 25 11 14 44,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 24 16 8 66,7 2. Indiana 24 12 12 50,0 3. Cleveland 25 10 15 40,0 4. Chicago 23 9 14 39,1 5. Detroit 23 5 18 21,7

Jihovýchodní divize:

1. Charlotte 25 12 13 48,0 2. Atlanta 23 11 12 47,8 3. Miami 23 9 14 39,1 4. Orlando 24 9 15 37,5 5. Washington 21 6 15 28,6

Západní konference,

Jihozápadní divize:

1. San Antonio 24 14 10 58,3 2. Houston 23 11 12 47,8 3. Memphis 19 9 10 47,4 4. New Orleans 22 10 12 45,5 5. Dallas 25 11 14 44,0

Severozápadní divize:

1. Utah 24 19 5 79,2 2. Portland 22 12 10 54,5 3. Denver 23 12 11 52,2 4. Oklahoma City 23 10 13 43,5 5. Minnesota 24 6 18 25,0

Pacifická divize:

1. LA Lakers 25 19 6 76,0 2. LA Clippers 25 17 8 68,0 3. Phoenix 23 14 9 60,9 4. Sacramento 23 12 11 52,2 5. Golden State 24 12 12 50,0