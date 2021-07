Satoranskému nešla střelba, snažil se pomoci týmu

Saitama (Japonsko) - Rozehrávač Tomáš Satoranský se v prvním utkání basketbalistů na olympiádě střelecky trápil. Při výhře nad Íránem na hrách v Tokiu zaznamenal český kapitán jen šest bodů, o to víc se snažil pomoci týmu.

V NBA hráč Chicaga Bulls se v Super Areně v Saitamě prosadil ze hry jen dvakrát ze čtrnácti pokusů a proměnil obě šestky. "Špatný, co vám budu povídat. Z mé strany hrozný zápas. Asi nejhorší během tohoto léta," nebyl Satoranský se sebou ani trochu spokojený. "Soustředil jsem se, abych pomohl týmu jinak než střelecky, protože jsem nedal i lehké střely."

Tým podpořil přehledem a třeba osmi doskoky. "Nejsem vůbec spokojený, ale musím to hodit za hlavu. Bylo by zbytečné si to nést do dalších zápasů," uvedl směrem ke středečnímu duelu s Francií. Na závěr bojů ve skupině se Češi utkají za týden s Američany.

Kouč českého týmu Ronen Ginzburg měl pro hvězdu reprezentace pochopení. "O Satyho nemám strach, je to dobrý hráč. I Michael Jordan měl špatné dny," usmál se Ginzburg.

Češi nastoupili k zápasu už v deset hodin dopoledne, proto vstávali v půl sedmé. "A přece jen pořád si trochu zvykáme na čas v Tokiu. Jsme tady teprve pět dnů, je to přece jen trochu hektičtější, než na normálních utkáních jako mistrovství Evropy nebo světa," řekl Satoranský.

"Jsem docela rád, že máme tohle utkání za sebou a zvládli ho vítězně, bohužel jsme neudrželi ten vysoký náskok," zmínil fakt, že tým vedl nad Íránem až o 22 bodů, ale zvítězil jen o šest (84:78). Věří, že do příštích zápasů už Češi předvedou lepší výkon. "Že to z nás spadne a v roli slabšího soupeře nám bude padat víc střela, protože nemáme co ztratit," řekl Satoranský.