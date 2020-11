Sassuolo remizovalo s Udine 0:0, v tabulce zůstalo druhé

Řím - Fotbalisté Sassuola v sedmém kole italské ligy remizovali doma s Udine 0:0. Vedle gigantů AC Milán a Juventusu si tak udrželi neporazitelnost a zůstali na druhém místě. Pokud by předposlední celek tabulky zdolali, posunuli by se do čela Serie A.

Udine bodovalo teprve podruhé v ročníku a jeho obrana poprvé udržela čisté konto. V utkání s minimem nebezpečných situací před brankami se proti ní neprosadil ani jeden z nejlepších střelců ligy Francesco Caputo, autor pěti gólů Sassuola.

Italská fotbalová liga - 7. kolo:

Sassuolo - Udine 0:0.

Tabulka:

1. AC Milán 6 5 1 0 14:5 16 2. Sassuolo 7 4 3 0 18:9 15 3. Juventus Turín 6 3 3 0 14:5 12 4. Bergamo 6 4 0 2 17:13 12 5. Neapol 6 4 0 2 14:7 11 6. Inter Milán 6 3 2 1 15:10 11 7. Hellas Verona 6 3 2 1 8:3 11 8. AS Řím 6 3 2 1 13:10 11 9. Sampdoria Janov 6 3 1 2 11:9 10 10. Lazio Řím 6 3 1 2 10:12 10 11. Fiorentina 6 2 1 3 10:12 7 12. Cagliari 6 2 1 3 12:15 7 13. Boloňa 6 2 0 4 11:12 6 14. Benevento 6 2 0 4 10:17 6 15. Parma 6 1 2 3 8:13 5 16. FC Janov 6 1 2 3 6:12 5 17. Spezia 6 1 2 3 8:15 5 18. FC Turín 6 1 1 4 12:16 4 19. Udine 7 1 1 5 6:11 4 20. Crotone 6 0 1 5 6:17 1

Poznámka: Neapoli byl odečten bod za neodehrání říjnového zápasu s Juventusem.