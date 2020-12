Saský premiér varoval před nákupy a lyžováním v Česku

Berlín - Saský premiér Michael Kretschmer žádá, aby lidé kvůli pandemii nemoci covid-19 nejezdili nakupovat, tankovat a lyžovat do České republiky. Prohlásil také, že zemské úřady budou důsledněji kontrolovat dodržování povinné karantény. Cesty za nákupy mezi Saskem a Českem jsou zakázané, někteří lidé ale omezení nerespektují.

Kdo do Česka odjede, bude po návratu muset podle Kretschmera nejméně do desetidenní karantény. "Toto pravidlo budeme vymáhat," řekl po pondělním jednání se zástupci hospodářských odvětví. Saský premiér k dodržování pravidel vyzval Sasy v době, kdy německá média včetně nejčtenějšího deníku Bild poukazují na to, že do Saska za nákupy stále jezdí Češi, ačkoli takové cesty již nejsou povolené.

Sasko si nyní v počtu nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní vede z celého Německa nejhůře. Podle statistiky Institutu Roberta Kocha (RKI) je v Sasku 319 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní. V žádné jiné německé zemi tento ukazatel nepřesahuje hodnotu dvou set. Dva saské okresy, Budyšín a Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, které hraničí s Českem, hlásí přes 500 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní.

Nákaza koronavirem se v Německu s 83 miliony obyvatel v uplynulých 24 hodinách potvrdila podle RKI u 14.054 lidí a dalších 423 osob s onemocněním covid-19 zemřelo. V Sasku, kde žijí čtyři miliony lidí, za pondělí přibylo 1469 nových případů a dalších 15 lidí zemřelo na komplikace související s infekcí.

Kvůli dramatické situaci chce Sasko ještě více zpřísnit stávající omezení, podrobnosti se očekávají ještě tento týden. Kretschmer již ale uvedl, že žádný nouzový stav, jako učinilo Bavorsko, vyhlásit neplánuje.

Již nyní je v Sasku omezen volný pohyb za sportem a procházkami do vzdálenosti 15 kilometrů od bydliště v těch okresech, které vykazují více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dni. Takových okresů je v Sasku většina včetně metropole Drážďan. Omezeny je v těchto okresech také prodej a konzumace alkoholu na veřejnosti.