Saský premiér chce pro pendlery udržet otevřené hranice s Českem

Berlin - Saský premiér Michael Kretschmer nechce ani v současné dramatické epidemické situaci uzavřít hranice s Českou republikou. Drážďany proto nyní vyjednávají se spolkovou vládou o tom, jak zachovat výjimku pendlerům, kteří za prací do Saska dojíždějí z Polska a Česka. Kretschmer dnes na okraj začínajícího volebního sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové řekl ČTK, že bez českých lékařů a pečovatelů se saské zdravotnictví neobejde.

Německá vláda ve středu přijala nové nařízení, která požaduje negativní test od osob přijíždějících z regionů s výskytem zmutovaného koronaviru a z epidemicky vysoce rizikových zahraničních oblastí. Oblast je za vysoce rizikovou označována, pokud hlásí více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. Tento limit sice Česká republika výrazně přesahuje, Německo ji ale prozatím za vysoce rizikovou oblast nepovažuje.

"Nařízení, které spolková vláda přijala, považuji za velice radikální. Z mého pohledu je naprosto vhodné pro oblasti se zmutovaným koronavirem, ale bere málo ohledu na Česko kvůli pendlerům," řekl Kretschmer s tím, že kvůli zahraničním pracovníkům jedná Sasko se spolkovou vládou. "Je obecně známo, že bez českých lékařů, pečovatelů a sester bychom nemohli udržet zdravotní péči," zdůraznil.

"Hranice se proměnila v hospodářský a živý prostor, nelze ji radikálně uzavřít. Takové zkušenosti máme z jara," připomněl Kretschmer jarní rozhodnutí Česka a Polska hranice s Německem uzavřít. Sasko tehdy krok svých sousedů kritizovalo, nyní se mezi obyvateli této východoněmecké spolkové země takové návrhy objevují. Souvisí to s tím, že v Česku se nákaza oproti Německu šíří mnohem rychleji a že sousední Sasko v rámci Německa patří k nejvíce zasaženým regionům.

Podle Kretschmera je nutné určit, jak šíření infekce napomáhají pendleři z Česka a Polska. "Jasné odpovědi na to nejsou, ale aktuální incidence 700 či 800 (nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní) v České republice naznačuje, že to s tím něco společného mít může," uvedl. Doplnil, že to byl také důvod, proč Sasko plánovalo od pendlerů žádat dva negativní testy týdně. Názor ale přehodnotilo a povinný bude jen jeden test. Opatření začne platit od pondělí 18. ledna. "V rozhovoru s partnery jsme dospěli k závěru, že to v současné době není únosné," dodal k saskému požadavku na testování pendlerů dvakrát týdně.