Sasko umožní Čechům krátkodobý vstup bez karantény

Praha - Sasko od října umožní vstup lidem z Česka bez nutnosti karantény, pokud jejich pobyt nepřesáhne 24 hodin, Němci pak budou moci v Česku zůstat až 48 hodin, aniž by poté museli do izolace. Dnes to podle stanice MDR prohlásila saská ministryně zdravotnictví Petra Köppingová. Německo od minulého týdne považuje Českou republiku za rizikovou oblast, při cestách z Česka do Německa je tak nezbytné dodržovat karanténní opatření.

Nyní je pro vstup do Německa z rizikové oblasti požadován negativní test na koronavirus, nebo povinná karanténa s následným testem v Německu. Od 1. října bude vyžadována karanténa plošně, ukončit ji bude možné až po pěti dnech negativním rozborem. Výjimky prozatím mají řidiči kamionů či pendleři, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Tyto výjimky chce Berlín zachovat.

Jak přesně budou výjimky vypadat po 1. říjnu, zatím není zcela jasné, ve hře je například testování pendlerů. Spolkové ministerstvo zdravotnictví uvádí, že karanténní opatření pro přeshraniční styk jsou v pravomoci jednotlivých německých spolkových zemí. Bavorsko a také Sasko, které s Českem sousedí, chtějí výjimky zachovat. Köppingová nyní uvedla, že Sasko od října své podmínky upraví, aby usnadnilo krátkodobé překračování hranic.