Sasko podle obchodní komory zvažuje změny pro české pendlery

Berlín - Sasko zvažuje změnu pravidel pro české pendlery, rozhodnutí o jejich důležitosti by od středy již nezáviselo pouze na okresních úřadech, ale nově na zaměstnavatelích. Uvádí to saská pobočka Obchodní a hospodářské komory (IHK), podle které úpravu pravidel kabinet saského premiéra Michaela Kretschmera posoudí ještě dnes. Do Saska nyní mohou dojíždět z Česka jen ti přeshraniční pracovníci, které saské úřady považují za nezbytné pro chod země a hospodářství, jsou to především zdravotníci, energetici či zaměstnanci v zemědělství.

IHK uvádí, že úprava pravidel sice není stoprocentně jistá, je ale pravděpodobná. Oproti současnému stavu změna umožní dojíždět prakticky všem českým pendlerům. Nezbytné bude sice nadále potvrzení okresního úřadu, který ho ale bude vydávat na návrh zaměstnavatelů. Ti musí u konkrétního pracovníka potvrdit, že je nezbytný pro provoz firmy.

Pokud jde o testování na koronavirus, bude nadále třeba předkládat nový negativní test každý den. Rozbory mohou být PCR či antigenní rychlotesty, uznávány ale nebudou samotesty.

Doposud platí, že do Saska stejně jako do Bavorska mohou dojíždět jen pendleři nezbytní pro chod spolkové země. Vedle zdravotníků mají výjimky například vědečtí pracovníci v odvětvích zdravotní péče, pracovníci ve farmaceutických provozech, dodavatelé, specialisté v informačních a komunikačních technologiích, energetice, elektrotechnice nebo zpracovatelé potravin.

Ostatní pendleři, kteří chtějí v Německu pracovat, ale na výjimku nedosáhli, se museli v zahraničí ubytovat. Sasko jim na ubytování přispívá částkou 40 euro (1050 korun) na noc a pokud si s sebou vzali manžele či děti, mají nárok na dalších 20 euro na osobu.

Německo dojíždění pendlerů zpřísnilo kvůli špatné epidemické situaci v České republice, kterou Berlín od 14. února považuje za oblast s výskytem mutací koronaviru. Kvůli dohledu nad dodržováním karanténních předpisů Německo obnovilo stálé hraniční kontroly s Českem, které prozatím platí do 17. března.