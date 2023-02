Sasínek se cítí jako v roce 2017 a věří, že může soupeře opět zaskočit

Praha - Již na pátý halový evropský šampionát v kariéře se chystá atlet Filip Sasínek, česká mílařská jednička. V roce 2017 při druhé účasti získal v závodě na 1500 metrů bronzovou medaili a i při dalších dvou startech dokázal postoupit do finále. Před šampionátem v Istanbulu věří, že může opět překvapit. Na dnešní tiskové konferenci v Praze uvedl, že se cítí podobně jako před šesti lety.

"Postoupit do finále je těžké pokaždé. Patnáctistovka i celá atletika se neskutečným způsobem posunuje. Rozhodně je (postoupit) vždy o trošku těžší. Myslím si ale, i vzhledem ke zkušenostem, že si mohu věřit, že vím, jak se to má dělat," řekl Sasínek. Postup do finále považuje za základní úkol. "Když se to povede, tak se říká, že už je jednodušší něco předvést," pousmál se sedmadvacetiletý atlet.

Rodák z Uherského Hradiště věří, že je na tom podobně jako v roce 2017, kdy v Bělehradě získal bronz. "Sezona předtím nebyla nějak bůhví jaká. Spíše to gradovalo. A sezony poté byly naopak. Těsně před vrcholem jsem předváděl velké výkony, ale nepodařilo se mi to přetavit. Letos cítím, že to začíná gradovat. Věřím, že zase mohu někoho zaskočit," řekl Sasínek.

Jako indikátor formy mu slouží víkendové mistrovství České republiky, kde zaběhl časem 3:40,25 rekord šampionátu. "Patnáctistovka mi začala chutnat, takže si věřím, že v Istanbulu to vyvrcholí. Věřím, že jdu správným směrem," uvedl Sasínek, kterému udělala radost i dodatečná nominace krajana Jana Friše. "Určitě je lepší, když je tam v disciplíně někdo další," řekl.

Halové závody jsou s ohledem na kratší ovál specifické, Sasínek je ale má rád. "Tím, že je všechno blíže, diváci jsou více vtaženi do hry, tak to možná na mě více působí. Je to specifické. Dříve jsem běhal osmistovku, která je více o rychlosti, možná to v sobě probouzím. Sám nevím, v čem to kouzlo je. Vždy se ale objevilo," podotkl s úsměvem Sasínek.

Sasínek se minulý týden v Liévin představil v závodě, ve kterém Etiopan Lamecha Girma zaběhl halový světový rekord na 3000 metrů. Český reprezentant byl jedním z vodičů.

"Podobné akce se domlouvají dost dopředu. Už asi před třemi měsíci bylo vše domluveni, ale tehdy to ještě nebylo vypsané na světový rekord. To jsem se dozvěděl až měsíc předem. Byla to trošku souhra náhod," řekl Sasínek a dodal, že mu nedělalo problém běžet hned od začátku v čele. "Jsem na to z Česka zvyklý. Jen je trošku těžší, že člověk nesmí kolísat s tempem, aby se ostatním běželo dobře. Nebyl to ale zas takový problém," prohlásil.

V Istanbulu se představí i jeho partnerka Kristiina Mäki, dvouletý syn Kaapo s nimi ale tentokrát na mistrovství nepoletí. "Zůstane u našich rodičů. I vzhledem k zemětřesení, které v Turecku nedávno bylo, se tam rodiče nebudou snažit cestovat. Navíc je to krátký šampionát," dodal Sasínek.

Vondrová by chtěla na ME potvrdit formu, nechce se ale svazovat očekáváními

Již na třetí halové mistrovství Evropy se ve třiadvaceti letech chystá atletka Lada Vondrová. Příští týden v Istanbulu se bude snažit potvrdit pozici aktuálně osmé nejrychlejší ženy na trati 400 metrů v Evropě. Na dnešní tiskové konferenci Vondrová uvedla, že se cítí dobře, nechce se ale svazovat konkrétními cíli.

"Ráda bych zopakovala běh z Ostravy (na MČR), ustálila formu a potvrdila, že jsem schopna běžet pod 52 (sekund). Uvidíme, kam mě to donese. Nechci se svazovat, jak jsem to dělala dříve. Pojedu tam s tím, abych podala co nejlepší výkon, a uvidíme, na co to bude stačit," řekl Vondrová.

Svěřenkyně trenéra Jaroslava Jóna v aktuální halové sezoně startovala na dvou závodech World Indoor Tour, což považuje za velkou výhodu. "Chtěli jsme to a jsem ráda, že se mi na dva dobré závody povedlo dostat. Běžela jsem s nejlepšími z Evropy. I proto jsem na republice šla jen dvoustovku, protože jsem měla čtvrtek dost. Byla to super zkušenost," podotkla Vondrová, jež si v Ostravě vylepšila na dvoustovce osobní maximum.

Vondrová měla v minulých letech často zdravotní problémy, i proto změnila přístup k atletice. "Začali jsme trénovat více kvalitně než na objem. Změnili jsme skladbu tréninku a také jsem začala pravidelně chodit na fyzioterapie. Změnili jsme i techniku běhu. Začali jsme tomu dávat více. Jak jsem říkala, že běhat nestačí, tak jsem se chytila za slovo a snažím se tomu dávat 150 procent," prohlásila.

Atletka USK Praha se v Istanbulu představí i ve štafetě na 4x400 metrů. Češky se dostaly mezi šest nejrychlejších týmů. "Jsem strašně ráda, že jsme se tam dostaly. Už to vypadalo bledě. Doufám, že to dostat se tam bylo těžší, než tam uspět. Půjdeme do toho naplno a myslím si, že by z toho mohlo být překvapení a dobré umístění," řekla Vondrová.