Sankce proti Rusku mohou narušit dominantní postavení dolaru, varuje MMF

Washington - Finanční sankce uvalené na Rusko by mohly postupně oslabovat dominantní postavení amerického dolaru a jejich výsledkem může být větší roztříštěnost mezinárodního měnového systému. Uvedla to v rozhovoru s listem Financial Times první náměstkyně šéfky Mezinárodního měnového fondu (MFF) Gita Gopinathová.

Spojené státy a jejich spojenci uvalili na Rusko řadu sankcí kvůli jeho invazi na Ukrajinu koncem února. Rusko označuje invazi za "speciální operaci" s cílem odzbrojit a "denacifikovat" souseda, Ukrajina se však úspěšně brání.

Podle Gopinathové by dolar i v tomto prostředí měl zůstat hlavní světovou měnou. Je však možná fragmentace na nižší úrovni. Některé země již jednají o změně měny, ve které dostávají zaplaceno za obchod. Podle ní by současná situace mohla povzbudit vznik menších měnových bloků mezi skupinami zemí, které spolu navzájem obchodují.

Vyšší použití jiných měn v globálním obchodě povede také podle Gopinathové k další diverzifikaci rezervních aktiv držených centrálními bankami. Země mají totiž tendenci mít rezervy v měnách, ve kterých obchodují se zbytkem světa a ve kterých si od zbytku světa půjčují.

Válka podle ní také podpoří přijetí digitálních financí, od kryptoměn po stablecoiny a digitální měny centrálních bank. Stablecoiny jsou na rozdíl od kryptoměn vázány na nějaké aktivum.

Gopinathová upozornila, že podíl dolaru na mezinárodních rezervách se za poslední dvě desetiletí snížil na 60 procent z 70 procent. Objevily se jiné měny, ve kterých se obchoduje, jako australský dolar. Za zhruba čtvrtinou poklesu podílu dolaru stojí větší využití čínského jüanu. Podle údajů MMF však má jüan na globálních rezervách centrálních bank zatím podíl méně než tři procenta.

Rusko se roky snaží snížit svoji závislost na dolaru. Tyto kroky urychlilo v roce 2014 po zavedení sankci ze strany Spojených států v reakci na ruskou anexi Krymu. Navzdory tomu byla před invazí zhruba pětina zahraničních rezerv Ruska v dolarech. Velkou část těchto rezerv mělo Rusko v zahraničí - Německu, Francii, Británii a Japonsku. Tyto země se nyní spojily, aby izolovaly Moskvu od globálního finančního systému.