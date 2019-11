Sanitky zasažené škodlivinami při neštěstí v Hamru vyčistí armáda

Muž v ochranném obleku se chystá odvézt sanitku na dekontaminaci 20. listopadu 2019 u areálu provozovny likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře, kde předchozího dne při výbuchu utrpělo zranění osm lidí, dva z nich museli záchranáři na místě oživovat. Na lékařské vyšetření muselo také několik záchranářů kontaminovaných neznámou látkou. Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. Hasiči a policisté, kteří ohledávají místo neštěstí, se chrání plynovou maskou a ochrannými pomůckami.

Hamr na Jezeře (Českolipsko) - Tři sanitky musela Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje vyřadit z provozu po úterním neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku. Všechny zasáhly zatím neznámé škodlivé látky, je proto třeba je před návratem do provozu vyčistit. S dekontaminací pomohli specialisté z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. ČTK to řekl mluvčí záchranky Michael Georgiev.

Při zásahu v Hamru zatím neznámé chemikálie zasáhly i deset záchranářů, kteří museli na pozorování do nemocnice. Ještě v úterý byli ale všichni propuštěni. Dočasně vyřadit z provozu museli záchranáři tři plně vybavené sanity z Českého Dubu, Jablonného v Podještědí a České Lípy, které na místě zasahovaly. Nahradit je musely záložní vozy. "Jde o pojízdné jednotky intenzivní péče s vybavením za více než půldruhého milionu korun, dekontaminace proto vůbec není jednoduchá," řekl Georgiev.

Zatímco o vnější očistu vozů se postarali hasiči, na dekontaminaci vnitřku vybaveni nejsou, a tak pomohli liberečtí chemici. První sanitku měli hotovou už odpoledne, zbylé dvě vyčistí vojáci do večera, aby se už ve čtvrtek mohly znovu vrátit do služby. ČTK to potvrdil mluvčí chemiků Pavel Tichý. Liberečtí chemici patří v armádě k elitě. Velké renomé si vysloužili v roce 1990 po nasazení ve válce v Perském zálivu. Se svým vybavením dokážou radiaci, biologické či chemické znečištění nejen identifikovat, ale také účinně zlikvidovat.

Úterní neštěstí v Hamru na Jezeře prověřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Nikoho ale neobvinila. Při neštěstí byli v úterý vážně zraněni dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž hospitalizovaný v Liberci je stále v kritickém stavu. Jeho kolega ve vinohradské nemocnici je ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života. Další pracovník utrpěl středně těžké poranění a čtyři lidé byli podle záchranářů zraněni lehce. Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo.

Policie únik škodlivin na Českolipsku šetří jako obecné ohrožení

Pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti prověřuje policie úterní neštěstí s osmi zraněnými v provozovně likvidace nebezpečného odpadu společnosti Purum v Hamru na Jezeře na Českolipsku. Nikoho ale neobvinila. Vyšetřovatelé ještě dnes dopoledne v maskách a ochranných oblecích na místě odebírali vzorky. Zhruba hodinu po poledni areál opustili. Prostor je už podle hasičů bezpečný, a tak se tam mohli vrátit pracovníci firmy, řekla ČTK českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Při neštěstí byli v úterý vážně zraněni dva lidé, na místě je museli záchranáři oživovat. Muž hospitalizovaný v Liberci je podle mluvčího nemocnice Václava Řičáře stále v kritickém stavu. Druhý těžce zraněný je podle mluvčí vinohradské nemocnice v Praze Terezy Romanové ve stabilizovaném stavu mimo ohrožení života. Další pracovník utrpěl středně těžké poranění a čtyři lidé byli podle záchranářů zraněni lehce.

Policie zatím neví, co výbuch při nečekané chemické reakci spojené s únikem škodlivin do ovzduší způsobilo. "Vyšetřování potrvá týdny, možná měsíce," řekla Baláková. Policie odešle odebrané vzorky do vlastní specializované laboratoře v Ústí nad Labem. Zpracovat si nechá znalecké posudky. Vzorky odebírali dnes také hasiči, výsledky ale předají policii.

"Mohu potvrdit, že tam byla kyselina sírová, prvků a sloučenin bylo ale víc. Rozbory proto budou nějakou dobu trvat," doplnila mluvčí hasičů Lucie Hložková.

Jednatel firmy Purum Daniel Kraft zatím neví, co mohlo havárii způsobit. "Při obvyklé každodenní činnosti stabilizace nebezpečných odpadů došlo k nepředvídatelné a nám prozatím nevysvětlitelné chemické reakci, která měla za následek výbuch s následným zahořením," uvedl pro ČTK. Úpravna podle něj využívá metody chemické neutralizace odpadů a vápenocementové stabilizace. "Cement nebo odprašky z výroby cementářského slínku jsou přitom využity jako chemické činidlo, které mění nebezpečnost složek odpadu a transformuje nebezpečný odpad na odpad, který již dále není nebezpečný," dodal.

V areálu ve Staré Lužici v Hamru na Jezeře podle Krafta firma působí od roku 2002 a dosavadní provoz označil za bezproblémový. "Poslední kontrola České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Libereckého kraje proběhla 6. května 2019 a nebylo shledáno jakékoli porušení podmínek integrovaného povolení provozu," uvedl Kraft. Za různá porušení pravidel při nakládání s odpady dostala ale firma v minulosti nejen v Libereckém kraji několik vysokých pokut.