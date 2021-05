Šampionka Seemanová změnila plány a po olympiádě do USA studovat nepůjde

Praha - Plavecká mistryně Evropy Barbora Seemanová neodjede po olympijských hrách trénovat a studovat do Spojených států amerických, jak plánovala. Loni odchod do zámoří odložila kvůli koronavirové pandemii a posunu olympijských her. Nakonec se těchto plánů definitivně vzdala. Mimo jiné proto, že se jí v Česku výrazně zlepšily podmínky.

Pár dní po triumfu v závodě na 200 metrů volný způsob z Budapešti měla definitivně jasno. "Rozhodlo mnoho aspektů. Samozřejmě ta medaile tomu hodně přispěla. S Péťou nám spolupráce zatím velmi dobře jde. Myslím, že ten náš posun byl krásně vidět. Strašně se mi zlepšily podmínky. Trénuju na Strahově, mám vlastní dráhu, nemusím se s nikým dělit. Mám skvělou tréninkovou skupinu, sparingy, tým lidí, který se o mě stará," popisovala na tiskové konferenci.

O její suchou přípravu se stará kondiční trenér Marcel Roztočil, který s ní cestuje i po soustředěních. Jednou týdně chodí na kickbox, má k dispozici tým fyzioterapeuta Milana Martínka a výživového poradce Libora Vítka. Tento servis pomáhá k tomu, aby po loňských zraněních vydržela zdravá.

Byla to její poslední šance dostat se do univerzitního amerického týmu. Měla domluvené místo na univerzitě v Louisville v týmu trenéra Arthura Albiera. Ten z jejího rozhodnutí nebyl nadšený. "Je mu to líto. Myslím, že bych byla důležitý článek pro ten tým, asi ta nejlepší v holčičím týmu, taková tahounka. On je fakt super, přirostl mi k srdci, ale prostě musím myslet taky na sebe, což jsem se naučila za ten poslední rok," řekla Seemanová.

Z vrcholného období své kariéry chce vytěžit co nejvíce. "V Americe se člověk dostane do studijního plaveckého týmu, kde se soustředí, aby tým uspěl. Shodly jsme se, že se chceme soustředit, abych uspěla také já jako jedinec. Tyhle čtyři roky, které mají být mé nejlepší, abych se soustředila na sebe a ty detaily," uvedla svěřenkyně Petry Škábové.

Ta ji před dvěma lety v rozhodnutí odejít do zámoří podporovala, ale po změně podmínek v Česku rovněž změnila názor. A nejen kvůli lepším podmínkám. "Bára je v osobním životě velmi spokojená. Žije s přítelem, vyzařuje z ní obrovská vnitřní spokojenost. Kdyby to teď přetrhla, bylo by to do minusu," uvedla trenérka. Členové univerzitních týmů navíc nesmějí být profesionálové. Odmítnutím odchodu do zámoří se tak Seemanové otevírají nové možnosti, jako je například účast v profesionální týmové soutěži ISL.

Na tu už dvakrát měla nabídku, ale kvůli plánovanému studiu v USA ji musela odmítnout. Teď by se chtěla zúčastnit. "Tento rok to funguje formou draftu. Plavci se musejí zaregistrovat do systému a týmy si vybírají. Tak se zaregistruju," řekla česká kraulařská rekordmanka. A studovat bude v Česku. "Škola mě baví, chci se dál rozvíjet. Vím, že se plavání nebudu věnovat navěky. Baví mě psychologie, takže to bude určitě něco s psychologií," plánovala.