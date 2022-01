Šampionka Ledecká trénuje v Itálii na snowboardu, na němž vstoupí do ZOH

Praha - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká trénuje na snowboardu v Itálii, takže se o víkendu nezúčastní rychlostních závodů lyžařského Světového poháru v německém Garmisch-Partenkirchenu. Právě na prkně královna minulých her v Pchjončchangu 8.února zahájí svůj program na zimních olympijských hrách v Pekingu. Do Číny poletí zřejmě 31. ledna.

Po závodech v Cortině, kde skončila třetí ve sjezdu a osmá v superobřím slalomu, ještě neměla o dalším programu úplně jasno. "Rozhodla jsme se pro snowboard, protože teď jsem hodně lyžovala. Chtěla jsem být dobře připravená na ten 'přáteláček'. Teď se přeskakuju na snowboarďačku a uvidíme, jak to půjde," řekla novinářům při on-line tiskové konferenci.

Své dva sporty bude mít tentokrát v opačném pořadí než v roce 2018 v Pchjongčchangu, kde nejdříve šokovala triumfem v superobřím slalomu a pak potvrdila roli favoritky zlatou medailí v paralelním obřím slalomu na snowboardu. "To poznáme, jestli to bude výhoda nebo ne. Jsem hlavně ráda, že se ty závody nekryjou. Je trochu nepraktické, že mezi snowboardem a prvními lyžemi jsou jen dva dny. To bude trošičku výzva," uvedla Ledecká.

Na ZOH 2018 nemohla kvůli kolizi v programu závodit ve sjezdu. Tentokrát bude 11. února super-G a o čtyři dny později sjezd. Přechod ze snowboardistky na lyžařku bude muset provést extrémně rychle. Na menších závodech si to už zkusila. "Vždycky se mi to podařilo nějak uhrát. Mám skvělý tým, který mi s tímhle, věřím, pomůže. I když nebude moc času, tak snad probudím tu lyžařku rychle," přemítala.

O olympijských sjezdovkách má jen minimum informací. "Viděli jsme nějaká videa na YouTube. To je asi všechno, co máme. V Pchjončchangu to nebylo o moc jiné, i když některé jiné holky tam byly. Teď jsme na tom všichni úplně stejně," řekla. V Číně jsou specifické sněhové a klimatické podmínky, takže bude hrát zásadní roli výběr materiálu. Při prosincových závodech v Kanadě Ledecké lyže zdaleka nefungovaly tak jako na evropských závodech. Testování bude při olympiádě komplikované. "Nebudeme mít možnost testovacího týmu od Atomicu, protože je tam nepustí. Budeme si to muset řešit sami. Je to pro nás komplikované. Mám malý tým a máme tam spoustu práce," řekla šestadvacetiletá závodnice.

Od olympijského zlata v Pchjongčchangu se usadila v lyžařské světové špičce. Na loňském mistrovství světa byla ve sjezdu i v superobřím slalomu čtvrtá. Ačkoliv jede na olympijské hry jako obhájkyně v obou svých sportech, nevyvíjí na sebe tlak. "Na rozdíl od minulé olympiády, tak když teď pojedu domů, tak pojedu minimálně se dvěma zlaty, protože ty už mám. Cokoliv dál už bude bonus," poznamenala. Vedle rychlostních disciplín by ráda jela i kombinaci.

Roli české vlajkonošky na zahajovacím ceremoniálu by v zájmu koncentrace na závody nepřijala. Na olympijských hrách má vlastní závody raději než veškeré aktivity okolo. "Jsou to závody jako každé jiné. Od startu do cíle je to stejné všude a to je to, na čem mi nejvíc záleží. Všechny ty věci okolo, na to úplně nejsem," svěřila se. Olympiádu jako multisportovní akci ale uznává. "Když koukám na letní olympiádu, tak mi přijde úžasné, že vidím sporty, které bych jindy v televizi neviděla. Tímhle je to krásné."

Volné chvíle bude trávit s filmy o Harrym Potterovi. "Pustíme si je tam všechny od začátku, na to se těším," dodala Ledecká.