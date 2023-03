Šampionka Adamczyková si na MS od začátku věřila na vítězství

Bakuriani (Gruzie)/Praha - Snowboardcrossařka Eva Adamczyková si na šampionátu v gruzínském Bakuriani od začátku věřila na vítězství. A právě to jí podle vlastních slov pomohlo k tomu, že dnes na trati neměla konkurenci a získala druhý světový titul. "Věděla jsem, že na to mám a že chci vyhrát," uvedla v nahrávce pro média.

Olympijská šampionka v Soči dnes vyhrála první závod od těžkého zranění v prosinci 2021. Kvůli zlomeným nohám přišla i o hry v Pekingu, vrátila se v této sezony.

"V předchozích závodech jsem si věřila stejně, ale měla jsem pocit, že ty holky už jezdí dobře, že už mi nestačí to a to. Dneska jsem si říkala, že jezdím fakt dobře. Že jezdím líp jak ony, tak proč nevyhrát," svěřila se Adamczyková.

Navzdory odhodlání a sebevědomí zůstávala obezřetná. "Určitě není dobré počítat s tím, že to jasně vyhrajete, protože tady padalo tolik favoritů. Opravdu byl potřeba se hodně soustředit. Díky tomu, jak jsem viděla, že hodně padají, tak jsem se snažila fakt na každý metr tratě soustředit," uvedla devětadvacetiletá česká reprezentantka.

Jako nejhorší ze čtyř vítězných jízd hodnotila semifinále, kde jí tolik nevyšel start. Naopak finálovou jízdu považovala za nejlepší, soupeřkám nedala šanci. "Měla jsem dobrý pocit a říkala jsem si, že tomu dám všechno, že není na co šetřit síly, tak musím dupat nejvíc, co to šlo. A povedlo se to," řekla.

Byla ráda, že ve všech jízdách jela v čele osamoceně a s výjimkou první zatáčky se vyhnula kontaktu se soupeřkami. "Mohla jsem se soustředit jenom sama na sebe a dělat tam všechny ty věci. Máte čistý prostor před sebou. Nikdo vás neohrožuje, nemusíte řešit, jestli jedete za ním, nebo vedle něj," pochvalovala si. Byla však připravena i na ostré souboje. "Naštěstí jsem si jízdu za holkama vyzkoušela v tréninku a věřila jsem si tady v těch klopenkách na předjíždění," dodala po závodě, v němž takové manévry nepotřebovala.

Je připravena nastoupit i do závodu dvojic, který by se měl jet v sobotu, ale možná ho pořadatelé přesunou už na čtvrtek. "Myslím, že máme taky klidně šanci na medaili," poznamenala.