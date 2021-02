Samková se chystá na MS, kde ji čeká velký mráz

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková se po úspěšném vstupu do Světového poháru v italské Chiese vrátila na Dolní Moravu a chystá se na mistrovství světa. Ve švédském Idre Fjäll bude ve čtvrtek 11. února obhajovat titul z roku 2019. Těší se na zajímavou trať, kterou budou závodníci na prknech sdílet se skikrosaři, a připravuje se na velký mráz. Teploty v dějišti šampionátu by mohly klesat k minus dvaceti stupňům Celsia.

Olympijská šampionka ze Soči může znovu využívat trať v populárním lyžařském středisku, jejíž stavbu umožnila pokračující uzavírka skiareálů pro veřejnost kvůli koronaviru. "Jsme dvakrát denně v trati, což je skvělé. Mám hrozně ráda tahle soustředění, kdy je člověk jen na kopci a pak má pohodu na chalupě," pochvalovala si sedmadvacetiletá česká reprezentantka při on-line tiskové konferenci.

V Idre Fjäll, které jako pořadatel krosových disciplín zaskočilo za Čínu, ještě snowboardcrossaři nebyli. Pravidelně zde jezdí skikrosaři, kteří tady naposledy závodili od 20. do 24. ledna. "Trať tam vždycky vypadala moc hezky. Cílová rovinka je asi kilometr dlouhá a vypadá to úžasně. Trať vypadá i poměrně technicky náročná. Líbí se mi, přijde mi, že by mi to tam mohlo sedět," těšila se Samková. Některé pasáže budou muset stavitelé pozměnit, aby se daly projet i na prkně. "Vypadá to, že se trať v některé části rozdvojí a bude jiná trasa," doplnil trenér Marek Jelínek.

Ve Skandinávii asi bude velký mráz, až dvacet stupňů pod nulou. "Mám zkušenost z Kanady, tam bylo ráno minus třicet, pak se oteplilo na minus 25. Jezdili jsme s nalepenými tejpy přes obličej. Tréninky jsme jezdili v péřovkách. Je to nepříjemné, jak se člověk nemůže pořádně hýbat. Na závodech je ale lepší být oblečenější. Máme péřové kalhoty ještě na závodní, vyhřívané ponožky, rukavice. Jezdím ve vlněném oblečení, které mi nejvíc funguje a je super. Jsme zvyklí na zimu a bude to náročné pro všechny. Je to problém spíš kvůli dýchání, můžete si lehce poškodit sliznice," popisovala Samková specifika mrazivých podmínek.

Za rok při olympijském závodě v Pekingu to ale může být podobné. "Bude to korespondovat s tou Čínou, tam bývá v tomhle období taky dost zima," řekl Jelínek. Se Samkovou se pravidelně otužují v ledové vodě. I to dvojnásobné vítězce Světového poháru pomáhá posilovat vůli a imunitu. "Myslím, že je to hlavně práce s diskomfortem, že to chvíli vydržíte. Že se hecnete a zvládnete minutu, dvě ve studené vodě. Teď jsem nebyla rok a půl, skoro dva roky nemocná," popisovala Samková výhody ledových koupelí.

Tíha obhajoby světového zlata na ni zatím nedopadá. "Zatím žádný tlak nevnímám. Těším se tam, líbí se mi ta trať. Jsem ráda, že vůbec nějaké závody jsou. Když nevyhraju, tak svět bude existovat dál," přemítala závodnice, která při obhajobě olympijského zlata získala v roce 2018 v Pchjongčchangu bronz.

Český tým zahájí přesun na sever v noci na pátek. Část včetně závodníků poletí do Stockholmu, kde je nabere druhá skupina cestující autem. Vedle Samkové by měli na MS startovat Vendula Hopjáková, Jan Kubičík, Jakub Žerava a debutant Radek Houser. Světový šampionát začne v úterý 9. února kvalifikací.