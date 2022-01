Samková přijde kvůli zlomeným kotníkům o olympiádu v Pekingu

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková nebude kvůli zlomeným kotníkům startovat na zimních olympijských hrách v Pekingu. Česká výprava tím přišla o jednu z velkých medailových nadějí. Dvojnásobná olympijská medailistka svoji neúčast oznámila dnes v prohlášení pro média. Věří ale, že se na závodní svahy po uzdravení vrátí.

"Rozhodnutí nejet do Pekingu bylo těžké, ale správné. Teď se soustředím na to, abych se uzdravila a fungovala dál. Zahojím se a vrátím se zpátky," uvedla Samková v tiskové zprávě. "Říkala jsem, že olympiáda není nejdůležitější věc na světě, a teď můžu dokázat, že to tak cítím."

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová medailistka z Pchjongčchangu 2018 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Za cílem se české hvězdě "seklo" prkno do sněhu a kotníky nevydržely. Na klinice v Montafonu-Schrunsu týž den večer podstoupila operaci, po níž má v nohou šrouby.

Osmadvacetiletá Samková se snažila intenzivně rehabilitovat, dokonce si zkoušela nazouvat snowboardingové boty. Nakonec ale po dohodě s lékaři nebude riskovat. "Jakékoli jiné rozhodnutí by znamenalo riziko nejen pro sportovní kariéru, ale i pro civilní život," uvedl profesor Pavel Kolář z Centra pohybové medicíny. "Eva i všichni kolem ní se maximálně snažili, aby mohla závodit. Její zranění jsou však rozsáhlá a start na olympijských hrách by pro ni v současné době byl příliš velkým rizikem," řekl člen lékařského konzilia doktor Jiří Dostal z Centra sportovní medicíny.

Samková od začátku zimy potvrzovala svoje kvality. Vyhrála závod Světového poháru na budoucím olympijském svahu v Číně a v Montafonu skončila pátá. "Na začátku sezony se mi jezdilo dobře," konstatovala úřadující vítězka Světového poháru snowboardcrossařek.

Bez Samkové budou v Pekingu patřit k českým medailovým nadějím další tři ženy. Hlavní adeptkou na stupně vítězů je Ester Ledecká, která je největší favoritkou v paralelním obřím slalomu na snowboardu a šanci má také na lyžích ve sjezdu a superobřím slalomu. Stálicí je rychlobruslařka Martina Sáblíková a šance se dávají biatlonistce Markétě Davidové.

Ve snowboardcrossu budou na olympiádě reprezentovat Kubičík a Vendula Hopjáková, kteří se vedle soutěží jednotlivců společně představí i v premiérovém týmovém závodě smíšených dvojic. "Na parťáky z týmu jsem už teď pyšná. Držím jim palce, stejně jako všem ostatním sportovcům české výpravy. Přeji všem zdraví, radost a úspěšné tažení," vzkázala Samková.

Olympijská výprava má po odstoupení Samkové 111 členů, což stále znamená dosud nejpočetnější český tým na zimních hrách pod pěti kruhy.