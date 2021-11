Samková a spol. zahájí SP ve snowboardcrossu na olympijském svahu v Číně

Secret Garden (Čína) - Testem olympijského svahu odstartuje o víkendu Světový pohár ve snowboardcrossu. V čínském Secret Garden bude od pátku jezdit i jedna z českých medailových nadějí pro únorové hry v Pekingu a obhájkyně velkého křišťálového glóbu Eva Samková.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová medailistka z Pchjongčchangu 2018 před nadcházející sezonou vyhlásila útok na třetí cenný kov z pod pěti kruhů. "Nechci úplně specifikovat barvu medaile, ale do top tři bych chtěla být. Pojedu tam s tím, že bych chtěla být na bedně," řekla Samková.

Uspět chce ale prakticky v každém závodu, do kterého nastupuje. "Holky chci vždycky porazit a je jedno, jestli to je olympiáda nebo jiný závod. Tohle mi pomáhá, že neřeším, co to je za závod," řekla už trojnásobná vítězka seriálu SP, v kterém už dokázala ovládnout 17 závodů.

Je ráda, že si může vyzkoušet profil olympijského svahu. Ten je podle očekávání jednoduchý, což netěší trenéra Marka Jelínka. "Kopec je velmi plytký, průměrný sklon tratě je sedm procent, což je slabá modrá. Jízda v trati není klasický snowboardcross," hlásil z Číny Jelínek. Podle jeho slov půjde hlavně o taktiku. "Důležitou roli bude hrát váha závodníka, mazání a v podmínkách místního neustálého větru také fakt, jestli vám zrovna budou foukat, nebo ne," myslí si Jelínek.

Vedle Samkové se na start páteční kvalifikace pro nedělní závod postaví také Radek Houser, který se bude snažit kvalifikovat na olympiádu. "U Evy bereme tento závod jako testovací. Není důležité, jestli bude první, třetí nebo desátá, důležité bude odzkoušet si trať, jednotlivé varianty jízdy a poté vyhodnotit pro olympijský závod," přiblížil Jelínek.

Minulá sezona byla kvůli koronaviru výrazně zkrácená. Letos by se měl mít seriál deset individuálních závodů v deseti střediscích s tradičním vrcholem ve švýcarském Veysonnaz. K největším soupeřkám Samkové patří Italka Michela Moioliová, Britka Charlotte Banesová či Lindsey Jacobellisová z USA, která v Číně chybí. Pozor si česká hvězda musí dát i na její krajanku Faye Guliniovou, Francouzku Chloe Trespeuchovou a Australanku Belle Brockhofovou.