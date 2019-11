Sametová revoluce nechtěla exekuce, volala v Praze levice

Praha - Zhruba 80 příznivců levice se dnes sešlo na pražském náměstí Republiky a po krátkých proslovech více než polovina z nich vyrazila za asistence policie na průvod Prahou. Skandovali hesla "Sametová revoluce, ta nechtěla exekuce" nebo "Díky, že můžeme skončit v exekuci". Trasa pochodu protnula Národní třídu, tamní program nijak nenarušila. Demonstranti zamířili na Malostranské náměstí.

"Třicet let od sametové revoluce. Málo na to, aby naše společnost zapomněla, jak byl minulý režim nesvobodný. Ale dost na to, abychom ignorovali, co se dělo potom. Dost na to, abychom se tvářili, že všichni máme stejnou startovací čáru a peníze má ten, kdo se snaží," řekl za pořádající platformu Skutečná levice Petr Pávek.

Podle něj se občané před třemi dekádami vzepřeli systému, v němž nebyli oceňováni lidé, kteří se snaží, ale hrstka straníků nebo těch, kteří jdou na ruku systému. "Chtěli sociálně spravedlivou společnost. Jaký asi museli mít pocit, když o pár let později proběhla kuponová privatizace? Místo bájných rovných šancí v novém systému se ocitli v absurdním dramatu. Velké majetky získalo pár podvodníků, ale hlavně často ti samí lidé, kteří byli ve vysokých pozicích za minulého režimu. Z aparátčíků komunistické strany, kteří byli ve správný čas na správném místě, se zázrakem stali bohatí podnikatelé sponzorující ODS," dodal.

V současné situaci podle něj chybí skutečná levice, když KSČM podporuje vládu druhého nejbohatšího muže ČR, současného premiéra Andreje Babiše.

V čele průvodu nesli protestující transparent s nápisem "Díky, že musíme znovu do ulic!". Účastníci pochodu zvonili montážními klíči, které měly symbolizovat levnou práci. Šlo tak o "výraznější" verzi cinkání klíčů z listopadu 1989. Mimo jiné demonstranti provolávali heslo "Nejsme stroje, ani lidské zdroje".