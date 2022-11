Salahovy statistiky jsou šílené, ocenil kanonýra Liverpoolu trenér Klopp

Londýn - Trenér Jürgen Klopp ocenil kanonýra Muhammada Salaha. Jeho statistiky jsou podle něj "šílené". Třicetiletý Egypťan zařídil dvěma brankami vítězství "Reds" 2:1 na hřišti Tottenhamu v nedělním 15. kole anglické ligy. Klopp si triumfu na stadionu aktuálně čtvrtého týmu hodně cenil.

Salah vstřelil obě branky už v první půli, po změně stran pouze snížil Harry Kane. Někdejší útočník Chelsea nebo AS Řím ve 20 soutěžních utkáních této sezony zaznamenal 14 gólů a pět asistencí. Jen tři trefy mu chybí k tomu, aby se před Kennyho Dalglishe posunul na sedmé místo v pořadí nejlepších střelců Liverpoolu. Nyní má na kontě 170 tref. První je s 346 zásahy Ian Rush.

"Kenny Dalglish a Robbie Fowler pravděpodobně prožili období, kdy neskórovali. Mo se ale nezastaví, je mezi osmi nejlepšími kanonýry Liverpoolu. Když se podíváte na Moovy statistiky, góly a nahrávky, je to šílené," řekl Klopp na tiskové konferenci.

"I když prožil 'slabší start' (do sezony), měl prsty ve většině šancí v Lize mistrů. Jen jsme je my nebo on nevyužili. To se útočníkovi stane, je to naprosto normální období. Až se na jeho kariéru ohlédnete za čtyři, pět nebo šest let, všichni si ho budou pamatovat jako jednoho z nejlepších útočníků, jakého kdy viděli," uvedl pětapadesátiletý rodák ze Stuttgartu.

Vyzdvihl Salahův přístup. "Nejvíc mě potěšilo, že dal dva góly a poté hrál jako opravdový týmový hráč," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.

Vicemistr poslední sezony zvítězil v Premier League po dvou nečekaných porážkách s nováčkem Nottinghamem a Leedsem a je osmý. Klopp po závěrečném hvizdu triumf divoce oslavil.

"Neměl jsem to v plánu, nechtěl jsem to udělat, ale nechal jsem se trochu unést. Fanoušci si to trochu zasloužili po těžkém období. Něco se nacestovali, než se dočkali prvního venkovní vítězství v Premier League," připomněl Klopp fakt, že si jeho svěřenci na šestý pokus připsali premiérovou výhru na hřišti soupeře v tomto ročníku anglické ligy.