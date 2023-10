Salač vyrazí do Velké ceny Indonésie z první řady, v kvalifikaci byl třetí

Mandalika (Indonésie) - Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje v neděli do Velké ceny Indonésie z první řady. V mimořádně vyrovnané kvalifikaci Moto2 na okruhu Mandalika obsadil třetí místo. Za nejrychlejším časem Španěla Arona Caneta zaostal Salač jen o 19 tisícin sekundy. Canet vybojoval druhou pole position v sezoně s náskokem tří tisícin před krajanem Manuelem Gonzálezem.

Salač bude startovat z první řady potřetí v sezoně. Na úvod šampionátu v portugalském Portimau měl výhodu pole position, v dubnu v americkém Austinu byl v kvalifikaci stejně jako dnes třetí.

Na stupně vítězů se v dosavadních 14 závodech letošního ročníku probojoval v květnu v Le Mans, kde dojel druhý. V průběžném pořadí Moto2 patří jednadvacetiletému českému jezdci sedmé místo.

V kvalifikaci si Salač vynahradil nepovedené vystoupení v pátečních trénincích, v kterých zaznamenal 22. čas. "Po včerejšku, kdy jsem byl ve výsledcích dole, to dneska bylo dobré. Ve třetím tréninku jsme byli rychlí a dostali se přímo do druhé části kvalifikace," pochvaloval si na webu týmu Gresini. "V kvalifikaci jsem pak měl i štěstí, protože jsem se dostal do dobrého slipstreamu (vzduchového pytle) a podařilo se mi zajet dobrý čas. Se závodní rychlostí na tom ale extra dobře nejsme, takže zítra to bude trochu boj. Cílem bude první desítka, za tu budeme rádi," prohlásil Salač. Před dvěma týdny v Japonsku skončil pátý.

Kvalifikaci MotoGP ovládl poprvé v kariéře Luca Marini, který dvakrát vylepšil traťový rekord. Ital, který si před třemi týdny zlomil na Velké ceně Indie klíční kost, se jako první na indonéském okruhu dostal pod hranici 1:30 minuty. Dosavadní lídr šampionátu Francesco Bagnaia z Itálie překvapivě nepostoupil do druhé části kvalifikace a na startu se postaví až do páté řady.

Bodovaný sprint na závěr dnešního programu vyhrál počtvrté v řadě Jorge Martín a v čele šampionátu o sedm bodů předstihl Bagnaiu, který dojel osmý. Španělský závodník odrazil v závěru útok Mariniho a poprvé v kariéře vede pořadí mistrovství světa.

"Je to skvělý pocit. Start ze šestého místa nebyl ideální, rozhodně to není nejlepší pro zítřejší závod, ale dařilo se mi předjíždět, i když na téhle trati je to normálně dost obtížné," radoval se Martín. "Vyhrát bylo těžké, protože Luca jel v závěru opravdu rychle. Vést šampionát je úžasné. Je to sen. Mám radost, že jsem v čele," dodal.

Třetí místo vybojoval Mariniho stájový kolega Marco Bezzecchi, jenž v Indonésii rovněž startuje po zlomenině klíční kosti. Ital do závodu nastoupil necelý týden po operaci.

Kvalifikace na Velkou cenu Indonésie:

Moto3: 1. Moreira (Braz./KTM) 1:39,085, 2. Masiá (Šp./Honda) -0,040, 3. Alonso (Kol./GasGas) -0,225.

Moto2: 1. Canet 1:34,155, 2. González (oba Šp./Kalex) -0,003, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,019.

MotoGP: 1. Marini (It./Ducati) 1:29,978, 2. Viňales -0,031, 3. A. Espargaró (oba Šp./Aprilia) -0,154.

Sprint: 1. Martín (Šp./Ducati) 19:49,711, 2. Marini -1,131, 3. Bezzecchi (It./Ducati) -2,081.

Průběžné pořadí MS: 1. Martín 328, 2. Bagnaia (It./Ducati) 321, 3. Bezzecchi 272, 4. B. Binder (JAR/KTM) 201, 5. A. Espargaró 171, 6. Zarco (Fr./Ducati) 162.