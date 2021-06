Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska kvůli technickým problémům

Barcelona - Filip Salač kvůli technickým problémům své hondy nedokončil Velkou cenu Katalánska v třídě Moto3 a v sedmém závodu sezony podruhé nebodoval. Devatenáctiletý český jezdec se pohyboval v závěru pole ve třetí desítce a odstoupil šest kol před cílem. V královské MotoGP vyhrál poprvé v sezoně Portugalec Miguel Oliveira.

Salač měl potíže s výkonem motocyklu už v sobotní kvalifikaci a obsadil v ní 17. místo. Dnes se po startu ještě propadl a kvůli potížím se spojkou nabíral výraznou ztrátu na čelo. Bez reálné šance na body zajel v závěrečné fázi závodu do depa a podruhé po dubnové Velké ceně Dauhá letos nedokončil.

„Už v zaváděcím kole jsem cítil, že je něco se spojkou, tak divně to kopalo. Při ostrém startu do závodu spojka byla jak na houpačce, první čtyři kola vůbec nefungovala, jako by mi vypadlo lanko… Musel jsem podřazovat bez spojky, což je na Moto3 hodně složité a nebezpečné. Ztrácel jsem hodně pozic, snažil jsem se spojku dotáhnout, ale když se mi to nějak povedlo, začala hodně klouzat. Na rovinkách jsem se snažil ji ladit, ale nešlo to a musel jsem odstoupit," uvedl v tiskové zprávě Salač, jenž bude usilovat o zlepšení za dva týdny na Sachsenringu.

Pro vítězství si z početné čelní skupiny na okruhu u Barcelony dojel Španěl Sergio García a připsal si druhý triumf v sezoně po Velké ceně Francie, kde vyhrál před Salačem. Posunul se díky tomu na druhé místo průběžného pořadí MS za krajana Pedra Acostu, jenž dnes dojel sedmý.

V MotoGP vylepšil druhé místo z minulého závodu v Itálii Oliveira na KTM a po dvou loňských triumfech si dojel pro první vítězství v nejsilnější třídě před diváky na tribunách. Bývalý vicemistr světa kategorií Moto2 a Moto3 porazil o 175 tisícin sekundy Francouze Johanna Zarca.

Třetí sice projel cílem lídr šampionátu Fabio Quartararo, kvůli třísekundové penalizaci za zkrácení trati ale musel pustit na stupně vítězů původně čtvrtého Australana Jacka Millera. Několik hodin po závodě dostal Quartararo další penalizaci za to, že jel nějakou dobu s rozepnutou kombinézou a bez povinného chrániče na těle, a klesl až na šestou příčku. V průběžném pořadí vede před krajanem Zarcem o 14 bodů.

Pořadí Velké ceny Katalánska:

Moto3: 1. García (Šp./GasGas) 38:33,760, 2. Alcoba (Šp./Honda) -0,015, 3. Öncü (Tur./KTM) -0,118, 4. Masiá (Šp./KTM) -0,218, 5. D. Binder (JAR/Honda) -0,343, 6. Rodrigo (Arg./Honda) -0,456, ...Salač (ČR/Honda) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů): 1. Acosta (Šp./KTM) 120 b., 2. García 81, 3. Masiá 72, 4. Fenati (It./Husqvarna) 61, 5. D. Binder 58, 6. Sasaki (Jap./KTM) 57, ...12. Salač 35.

Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 38:22,284, 2. R. Fernández -1,872, 3. Vierge (oba Šp./Kalex) -2,866, 4. Bezzecchi (It./Kalex) -3,207, 5. A. Fernández (Šp./Kalex) -3,899, 6. Bendsneyder (Niz./Kalex) -4,541.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů): 1. Gardner 139, 2. R. Fernández 128, 3. Bezzecchi 101, 4. Lowes (Brit./Kalex) 75, 5. Di Giannantonio (It./Kalex) 60, 6. Roberts (USA/Kalex) 50.

MotoGP: 1. Oliveira (Portug./KTM) 40:21,749, 2. Zarco (Fr./Ducati) -0,175, 3. Miller (Austr./Ducati) -1,990, 4. Mir (Šp./Suzuki) -5,325, 5. Viňales (Šp./Yamaha) -6,281, 6. Quartararo (Fr./Yamaha) -7,815.

Průběžné pořadí MS (po 7 z 19 závodů): 1. Quartararo 115, 2. Zarco 101, 3. Miller 90, 4. Bagnaia (It./Ducati) 88, 5. Mir 76, 6. Viňales 74.