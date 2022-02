Salač měl při testech Moto2 dva pády, ale na MS se cítí připraven

Portimao (Portugalsko) - Český motocyklový jezdec Filip Salač se po víkendovém oficiálním testování týmů Moto2 cítí připravený na start mistrovstvím světa. V Portimau měl sice v závěrečném dnu přípravy dva lehčí pády, ale jinak byl člen týmu Gresini Racing s jízdami spokojený a těšil se do Kataru. Tam šampionát v silničních závodech začne 6. března.

Salač testoval novou techniku po přestupu z nižší kategorie Moto3, v úvodu víkendu se ale ještě vzpamatovával z těžkého pádu z tréninku v Jerezu, který jej potkal počátkem minulého týdne. "První den byl pro mě hodně těžký, vůbec jsem nemohl přijít na to, jak jet rychle. Byl jsem úplně ztracený a nemohl jsem pořádně tlačit, protože jsem neměl dobrý pocit s motorkou," líčil Salač v tiskové zprávě.

Po sobotních jízdách už byl ale spokojený, po změnách v nastavení zrychlil a na závěr dne zajel třináctý čas. "Udělali jsme velkou změnu na motorce a já se dal psychicky do kupy. Začal jsem zajíždět docela slušné časy," pochvaloval si dvacetiletý jezdec.

Do patnáctého místa se pohyboval i v závěrečném dnu v chladnějším počasí, vyzkoušel si závodní strategii, ale také dvakrát upadl a o část tréninku jej připravila prasklá hadička od zadní brzdy. "Motorce se nic nestalo, jen odřená stupačka a řídítko. Tým je spokojený, já také a už se těšíme do Kataru. Myslím, že jsme dobře připraveni," řekl Salač, který se do silnější třídy přesunul po třech kompletních sezonách a dohromady 50 startech v Moto3. V minulém ročníku obsadil celkově 16. pozici a v květnové Velké ceně Francie si připsal životní druhé místo.