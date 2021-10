Salač je po nepříjemném pádu v USA připraven startovat v Mostě

Most - Jediný český účastník mistrovství světa silničních motocyklů Filip Salač je po těžkém pádu v nedělní Velké ceně Ameriky v Austinu připraven startovat o víkendu v Mostě, kde vyvrcholí světový šampionát ve vytrvalostních závodech. Salač se společně s Oliverem Königem a Dominikem Jůdou představí v barvách českého týmu TME Racing.

"Dnes už je mi o dost lépe než v předchozích dnech. Po těžkém pádu jsem byl chvilku v bezvědomí a nemohl pár minut dýchat. Museli mě převést do nemocnice. Bolí mě celé tělo, ale to je úplně normální. Důležité je, že nemám nic zlomeného a už se těším na závod v Mostě," uvedl Salač v tiskové zprávě. "Doufám, že se mi podaří to odjet a nebude mě to bolet zase tolik," přál si jezdec kategorie Moto3.

Salač i další členové týmu se na sever Čech přesunuli již dnes, kdy jsou na programu technické přejímky. "Moc se těším, doufám, že to zvládneme. Závod si pojedu užít a nabrat nové zkušenosti na velké motorce. Snad při nás bude stát štěstí, bude se nám dařit a pojedeme bez technických problémů," uvedl Salač, pro něhož je závod i přípravou na již potvrzený přechod do vyšší kategorie Moto2 v MS v příštím roce.

V Mostě se uskuteční v sobotu šestihodinový závod, ve kterém se vedle trojice jezdců týmu TME Racing představí i Karel Hanika, Ondřej Ježek a Karel Pešek.