Salač dojel druhý ve Velké ceně Francie

Le Mans (Francie) - Motocyklový jezdec Filip Salač skončil ve třídě Moto3 druhý ve Velké ceně Francie a poprvé v kariéře se v mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Devatenáctiletý český závodník v Le Mans na mokré trati nestačil jen na Španěla Sergia Garcíu, s nímž jel většinu svého životního závodu ve dvojici. Závod královské MotoGP vyhrál Australan Jack Miller.

Mladoboleslavský rodák Salač se stal devátým Čechem na pódiu v historii mistrovství světa a prvním od Jakuba Kornfeila, jenž dojel třetí předloni v červnu ve Velké ceně Nizozemska. Dosavadním Salačovým maximem bylo páté místo z Valencie 2019.

"Je to splněný sen. Den, na který jsem dlouho čekal a strašně se kvůli němu nadřel. Byl to velmi dlouhý a těžký závod," řekl v první reakci po závodě Salač, jenž se díky dnešnímu výsledku posunul na deváté místo průběžného pořadí MS.

Člen týmu Rivacold Snipers zadělal na životní úspěch už v prvním kole. Po startu ze sedmého místa se na mokré trati po ranním dešti dostal do čela, z něhož ho krátce nato sesadil García, ale níž už Salač neklesl. Na osychajícím asfaltu jel na rozdíl od soupeřů, které postihly pády, bez chyb a postupně si společně se Španělem vypracovali až sedmisekundový náskok.

Po Garcíově chybě v druhé polovině závodu se Salač dokonce znovu krátce dostal do čela, ale jeho soupeř si vzal brzy vedení zpět a už ho nepustil. Český závodník už v závěrečných kolech na Garcílu netlačil a cílem projel triumfálně na zadním kole své hondy s odstupem 2,349 sekundy. Třetí Riccardo Rossi z Itálie na něj ztratil více než tři sekundy.

"Je to nejlepší den v mém životě, na který nikdy nezapomenu," uvedl v tiskové zprávě Salač. "Měl jsem super tempo a rytmus jsem chytil hned od začátku. Bylo to nekonečné, už jsem čekal, že budou třeba čtyři kola do konce, ale pořád bylo třeba šestnáct. Tlak byl obrovský, snažil jsem se to ustát a nedělat chyby. To se povedlo, neudělal jsem ani jednu nějakou velkou chybu, kde bych měl namále s pádem," pochvaloval si český závodník.

V pátém závodu sezony se poprvé nedostal na stupně vítězů španělský nováček Pedro Acosta, jenž navzdory osmému místu vede MS s komfortním náskokem 54 bodů před Garcíou.

V MotoGP čekal Australan Miller do předchozí Velké ceny Španělka téměř pět let na druhé vítězství v kariéře a nyní si připsal další výhru po dvou týdnech. Člen továrního týmu Ducati triumfoval v závodě, v němž se brzy po startu spustil déšť a jezdci museli měnit motorky, navzdory dvěma nuceným průjezdům trestným kolem.

Na stupně vítězů Millera doprovodili dva domácí závodníci Johann Zarco a Fabio Quartararo, jenž se po Jerezu podrobil operaci pravého předloktí. Díky třetímu místu se navíc o bod dostal do čela MS před Itala Francesca Bagnaiu, který byl dnes čtvrtý.

Šampionát pokračuje za dva týdny Velkou cenu Itálie v Mugellu.

Velká cena Francie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Le Mans:

Moto3: 1. García (Šp./GASGAS) 42:21,172, 2. Salač (ČR/Honda) -2,349, 3. Rossi (It./KTM) -5,589, 4. McPhee (Brit./Honda) -7,158, 5. Sasaki (Jap./KTM) -14,882, 6. Fernández (ŠP./Husqvarna) -27,279.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 19 závodů): 1. Acosta (Šp./KTM) 103 b., 2. García 49, 3. Migno (It./Honda) 47, 4. Fenati (It./Husqvarna) 46, 5. Antonelli (It./KTM) 44, 6. Sasaki 44, ...9. Salač 30.

Moto2: 1. R. Fernández (Šp./Kalex) 40:46,101, 2. Gardner (Austr./Kalex) -1,490, 3. Bezzecchi -4,599, 4. Arbolino (oba It./Kalex) -7,503, 5. Bendsneyder (Niz./Kalex) -11,887, 6. Schrötter (Něm./Kalex) -27,829.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 19 závodů): 1. Gardner 89, 2. R. Fernández 88, 3. Bezzecchi 72, 4. Lowes (Brit./Kalex) 66, 5. Di Giannantonio (It./Kalex) 60, 6. Roberts (USA/Kalex) 31.

MotoGP: 1. Miller (Austr./Ducati) 47:25,473, 2. Zarco (Fr./Ducati) -3,970, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -14,468, 4. Bagnaia (It./Ducati) -16,172, 5. Petrucci (It./KTM) -21,430, 6. Á. Márquez (Šp./Honda) -23,509.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 19 závodů): 1. Quartararo 80, 2. Bagnaia 79, 3. Zarco 68, 4. Miller 64, 5. Viňales (Šp./Yamaha) 56, 6. Mir (Šp./Suzuki) 49.