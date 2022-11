Salač byl v kvalifikaci na finále sezony ve Valencii šestnáctý

Valencie - Filip Salač zajel v kvalifikaci na závěrečnou Velkou cenu sezony mistrovství světa silničních motocyklů ve Valencii šestnáctý čas. Dvacetiletý český závodník tak v neděli odstartuje do poslední Grand Prix svého premiérového ročníku ve třídě Moto2 ze šesté řady.

Salače ve Valencii omezují bolesti obou rukou po zranění z předchozí Velké ceny Malajsie. V trénincích byl jediný český účastník MS třináctý a v kvalifikaci ztratil 824 tisícin sekundy na nejrychlejšího Alonsa Lópeze.

"Dneska ráno jsem po probuzení myslel, že je konec sezony, protože mi ruka hodně natekla a nemohl jsem s ní skoro hýbat. Lékaři mi to dali do kupy a ve třetím volném tréninku jsem objel pár kol, abych zajel rychlé kolo a dostal se do druhé kvalifikace. To se podařilo, i když to byl trochu punk," popsal Salač v tiskové zprávě.

Pro kvalifikaci cítil, že je ruka poměrně dobrá. "Věděl jsem, že mohu zajet dobrý výsledek. Bohužel byla chyba od týmu, kdy se rozbil zadní nahřívák a nebyla připravená jiná náhradní guma. Kvalifikaci jsem tak jel na tvrdé a použité pneumatice. Pozice nebyla dobrá, zajel jsem do boxu na výměnu, ale nebyla připravená další pneumatika," dodal. Pro závod má hlavní cíl ho dokončit.

Španělský jezdec López porazil o pouhou jednu tisícinu sekundy krajana Pedra Acostu, loňského šampiona Moto3. V první řadě je doplní další domácí závodník Augusto Fernández, lídr pořadí, který vede o 9,5 bodu před Aiem Ogurou. Japonec byl v kvalifikaci pátý.

Kvalifikaci královské MotoGP vyhrál Španěl Jorge Martín na ducati. Ze dvou uchazečů o titul se více dařilo úřadujícímu šampionovi Fabiu Quartararovi s yamahou, jenž byl čtvrtý. Lídr seriálu Francesco Bagnaia z továrního týmu Ducati v neděli odstartuje z osmé pozice.

Navzdory kvalifikačnímu výsledku je na tom v boji o prvenství mnohem lépe Bagnaia, jenž má v čele náskok 23 bodů. Francouzský šampion Quartararo potřebuje k obhajobě titulu závod vyhrát a doufat, že jeho italský rival nebude bodovat. Bagnaia, který v průběhu sezony ztrácel na Quartarara až 91 bodů, má situaci ve svých rukou: bez ohledu na Francouzův výsledek mu stačí dojet nejhůře čtrnáctý.