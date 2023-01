Sagan po sezoně opustí silnici a vrátí se na horská kola, láká ho start na OH

San Juan (Argentina) - Trojnásobný mistr světa Peter Sagan skončí po sezoně s cyklistickými závody na silnici. Slovenský jezdec se pak zaměří na horská kola, jeho cílem je start v cross country na olympijských hrách v Paříži v příštím roce. Sagan to uvedl v den svých 33. narozenin během závodu Vuelta San Juan v Argentině, kde zahájil letošní sezonu.

"Ta chvíle přišla. Rozhodl jsem se, že tohle bude můj poslední rok v závodech WorldTour. Pak bych se chtěl připravit na závod horských kol na olympijských hrách," řekl Sagan na tiskové konference během dne volna den poté, co mu těsně uniklo 122. vítězství v profesionální kariéře. Ve čtvrté etapě Vuelty San Juan dojel v hromadném spurtu druhý za Kolumbijcem Fernandem Gaviriou.

"Vždycky jsem říkal, že bych chtěl zakončit kariéru na horském kole, protože jsem na něm začínal. Těší mě to, protože dělám něco, co mě opravdu baví," uvedl Sagan, který má smlouvu s druhodivizním francouzským týmem TotalEnergies. V minulosti závodil za elitní stáje Bora-hansgrohe, Tinkoff, Cannondale a Liquigas.

V silničních závodech se podle svých slov objeví i příští rok, ale jen v omezené míře. "Je pro mě důležité trávit čas se svým synem Marlonem a vidět život z různých úhlů, nejen jako cyklista. Nikdy nebylo mým snem závodit nebo být profesionálním jezdcem do 40 nebo 50 let. Myslím, že přišel ten čas. A pokud budu moci zakončit kariéru v Paříži na olympijských hrách, bude to prima," prohlásil světový šampion z let 2015-2017.

Mezi bikery startoval už na olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016. Na horském kole byl také juniorským mistrem světa a Evropy.

K návratu do terénu se podle svých slov neodhodlal kvůli touze po medaili. "Jde spíše o to, co chci dělat. Už nejsem pod tlakem, jestli vyhraju nebo prohraju. Zkrátka jsem chtěl končit kariéru na horském kole a příští rok je olympiáda. Ale chci to kvůli sobě, ne kvůli někomu jinému," řekl Sagan.

Motivaci pro poslední rok na silnici má vysokou. "Chci zajet všechny závody WorldTour na špičkové úrovni. Nebudu si to jen užívat. Chci být na vrcholu," řekl vítěz 12 etap na Tour de France a sedminásobný šampion bodovací soutěže na nejslavnějším závodu.