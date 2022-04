Šachový velmistr Garri Kasparov nastínil podmínky pro svržení Putina

New York - Ruský šachový velmistr Garri Kasparov, který patří mezi hlasité kritiky ruského prezidenta Vladimira Putina, nastínil podmínky, které by podle něj mohly vést ke svržení ruského vůdce při "palácovém převratu". Ruská veřejnost i státní elity podle něj musí pochopit, že válka je prohraná, a to společně se sílící sociální a ekonomickou nespokojeností vytvoří správné podhoubí, napsal zpravodajský server Business Insider.

Moderátorka televizní stanice CNN Paula Reidová se Kasparova zeptala, zda v Moskvě může narůstat nespokojenost s Putinovým vedením v době, kdy stoupají vojenské ztráty na Ukrajině a sílí protiruské sankce. Kasparov odpověděl, že postupem času nespokojenost obyvatel s Kremlem pravděpodobně zesílí, a načrtl sled kroků, které by mohly vést k Putinovu pádu.

"Nejdříve musí ruská veřejnost a ruské elity pochopit, že válka je prohraná," řekl Kasparov. "Špatné zprávy přicházející z Ukrajiny pobídnou více lidí, aby se postavili proti režimu, protože se budou zhoršovat ekonomické podmínky."

"Takže vojenská porážka na Ukrajině, společensko-ekonomická revolta, a máte správné podmínky pro palácový převrat," dodal Kasparov. "Protože mnoho členů Putinova vnitřního kruhu bude hledat obětního beránka - a je to vždycky diktátor, kdo by měl nést vinu za všechna selhání."

Pro Putina podle Kasparova neúspěch ve válce na Ukrajině nepřipadá v úvahu. Přičítá to Putinově snaze šířit kolem sebe sílu a "auru neporazitelnosti" právě proto, aby se nestal terčem svých "rozčarovaných nohsledů" a "rozzuřeného davu" ruských občanů.

"Pro doživotního diktátora je prohra ve válce zničující," řekl Kasparov. "Je to otázka politického přežití a v mnoha případech i fyzického přežití. Proto musí předstírat, že válku vyhrává."

Kasparov v roce 2005 ukončil šachovou kariéru a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů protiputinovské opozice. Hnutí Sjednocená občanská fronta ho nominovalo jako kandidáta pro prezidentské volby v roce 2008. Kasparov, který nyní žije v New Yorku, však nakonec oznámil, že kandidaturu nestihl podat kvůli vládním obstrukcím znemožňujícím uspořádat nezbytný formální nominační kongres.

V listopadu 2014 Kasparov přirovnal Putinovu "diktaturu jednoho muže" k vládě Adolfa Hitlera. Na začátku března vyzval světové velmoci, aby kvůli invazi na Ukrajinu uvrhly Rusko "zpět do doby kamenné".