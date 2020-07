Šachový šampion Carlsen úmyslně vzdal partii, jako férové gesto

Oslo - Šachový mistr světa Magnus Carlsen během jednoho ze svých online turnajů úmyslně vzdal partii s čínským soupeřem. Považoval to za férové gesto, protože třetí hráč světového žebříčku Ting Li-žen v předchozí partii doplatil na špatné internetové připojení.

Nebýt výpadku, skončil by jejich úvodní semifinálový souboj remízou, ale díky Číňanovým technickým problémům vyhrál Carlsen. Ve druhé partii proto udělal nezvyklý krok, když se hned ve třetím tahu nechal připravit o dámu a následně po čtvrtém tahu vzdal. "Tinga jako hráče i jako člověka mimořádně respektuji, proto jsem to považoval za jediné správné řešení," řekl devětadvacetiletý Nor. Semifinálové klání s Ting Li-ženem nakonec vyhrál 2,5:1,5.

Při online šachových turnajích se poměrně často stává, že je ovlivní výpadky internetového spojení. Špatnou zkušenost s tím má i nejlepší český šachista David Navara, jenž kvůli tomu v dubnu přišel o šanci na triumf na otevřeném mistrovství České republiky v online bleskovém šachu. Kvalita spojení v Číně navíc často kolísá kvůli tamnímu mimořádnému zabezpečení, které umožňuje čínským úřadům omezovat, kontrolovat a cenzurovat zahraniční weby.

Carlsen v době koronavirových omezení připravil sérii online turnajů, která vyvrcholí srpnovým finále. Ten aktuální s názvem Chessable Masters skončí v neděli 5. července.