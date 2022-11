Sáblíkovou čeká začátek sezony, Zdráhalová úvod SP vynechá

Stavanger (Norsko) - Závodem na trati 3000 metrů dnes vstoupí do nové sezony rychlobruslařka Martina Sáblíková. Ve Stavangeru bude patřit tradičně mezi adeptky na přední umístění ve Světovém poháru. V jeho úvodu ale bude chybět druhá česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. Účastnice olympijských her v Pchjongčchangu a Pekingu má problémy se zády.

Pětatřicetiletá Sáblíková začíná 21. sezonu v SP. Debutovala v listopadu 2002 v Erfurtu, od té doby v seriálu vyhrála 52 závodů a devadesátkrát vystoupila na stupně vítězů. Před novým ročníkem ale musela změnit nože na bruslích. Materiál, který používala doposud, se totiž už nevyrábí a trojnásobné olympijské vítězce již došly i zásoby nožů, které měla.

Vedle Sáblíkové, jejíž závod na 3000 metrů má ve Stavangeru naplánovaný začátek na 18:19, dnes na SP v Norsku nastoupí i Veronika Antošová a Zuzana Kuršová v divizi B závodu na 3000 m. O víkendu by se měl představit také Jakub Kočí. Zdráhalová by se do seriálu mohla zapojit za měsíc v Calgary.