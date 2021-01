Sáblíkovou a spol. čeká první velký závod sezony a hned ME

Heerenveen/Praha - První velký závod nové sezony a hned mistrovství Evropy ve víceboji čeká o víkendu v Heerenveenu elitní rychlobruslaře v čele s Martinou Sáblíkovou. Trojnásobná olympijská vítězka bude v Nizozemsku obhajovat stříbrnou medaili z roku 2019 a zároveň se bude snažit rozšířit bilanci jedenácti cenných kovů, které na kontinentálních šampionátech získala.

"Hrozně bych si přála zajet dobře hlavně ty delší tratě. Nemyslím na žádné umístění, nedávám si nějaké velké cíle. Příprava byla jiná, přála bych si, aby se mi jelo dobře, abych měla dobrý pocit s tím, že snad čím déle budu stát na ledě, budeme tady mít víc nabrusleno, tím to bude lepší a lepší," uvedla Sáblíková, která v aktuální sezoně startovala jen na menších kontrolních závodech v Inzellu.

Rychlobruslení stejně jako další sporty ovlivňuje pandemie koronaviru, která výrazně poznamenala program akcí i samotné tréninky. I proto se na letošní ME Sáblíková ani její reprezentační kolegyně Nikola Zdráhalová speciálně nechystaly.

"Moje příprava na mistrovství Evropy se prakticky mění jen tím, že do tréninku zařazujeme třeba víc rozjezdů, víc třístovek kvůli pětistovce, jinak trénink zůstává skoro stejný. Všichni známe mojí pětistovku, je to o tom, jak mi to zrovna ten den sedne, můžu ji mít za 41 vteřin a ještě mi to vůbec nepojede, nebo jako v Inzellu pod 40 vteřin a bude to zajímavé," uvedla Sáblíková, která na nejkratší trati vždy oproti soupeřkám zaostává. I tak ale dokázala získat již pět zlatých medailí na ME, naposledy ale už v roce 2016.

Na šampionátu bude chybět dlouholetá rivalka české rychlobruslařky Ireen Wüstová, která neuspěla v nizozemské kvalifikaci. Sáblíková ale ani na další soupeřky příliš nehledí. "Je to pořád stejné, ať už příprava byla odlišná, nebo ne, tak se musí počítat s těmi jmény, co se normálně objevují vepředu: Holanďanky, Rusky, Norky, všechny budou připravené jako vždycky, jsou tam i nějaké Italky. Bude to zase otevřené a docela zajímavé právě v tom, že nikdo o sobě moc neví," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka. Obhájkyně titulu Antoinette de Jongová ale na startu chybět nebude.

Evropský šampionát zahájí v Heerenveenu rychlobruslařský měsíc, na stejném místě se vzápětí uskuteční dva Světové poháry a mistrovství světa. Všichni závodníci v dějišti žijí v "bublině", mají omezený pohyb a jsou pod neustálou kontrolou, která má omezit možnosti onemocnění covidem-19. Závodit se bude bez přítomnosti diváků.

"Tohle je hodně probírané téma, protože když člověk přijede někam, kde moc diváků nechodí, tak tam s tím už jede. Ale závodit v Heerenveenu, kde je člověk zvyklý na vyprodanou halu, velké ovace, na hrozný bordel, že člověk neslyší vlastního slova... Teď to bude v Heerenveenu hrozně zvláštní," uvedla Sáblíková. Sama je zvědavá, jak na ni situace ve sportovním komplexu Thialf dolehne. "Upřímně si to zatím moc nedokážu představit. Sice je to mistrovství Evropy, člověk bude stejně nervózní, ale bude to úplně jiný závod, než na jaký jsme v Holandsku zvyklí," dodala.