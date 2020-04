Sáblíková zvažuje zapojení do virtuálních cyklistických závodů

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se chystala po náročné sezoně odpočívat doma, v současnosti ale má klidu až moc. Stejně jako další osoby v České republice dodržuje nařízení vlády a zbytečně nevychází na veřejnost. Vedle toho se ale také snaží udržovat v kondici a uvažuje, že se zapojí do virtuálních cyklistických závodů. Trojnásobná olympijská vítězka již rovněž ví, že příští týden nezačne přípravu na další sezonu v podobě, v jaké s trenérem Petrem Novákem plánovali.

"Je pravda, že takhle jsem si odpočinek nepředstavovala. Čekala jsem, že budu týden dva doma a uspořádám si věci. Tohle je trošku čára přes rozpočet. Člověk se musí pořád pohybovat doma, maximálně si zajít nakoupit. Dodržuji pravidla stejně jako ostatní," řekla Sáblíková ČTK. Každý den ale chodí běhat. "Mám les hned za barákem, takže s lidmi do kontaktu nepřijdu. Jednou denně se jdeme proběhnout, já říkám takzvaně vyvenčit se," pousmála se dvaatřicetiletá rychlobruslařka.

Sáblíková trénuje společně s reprezentační kolegyní Nikolou Zdráhalovou, která u ní teď bydlí. "Jak nemůžeme být celý tým pohromadě, tak je to hrozně velká improvizace. Normálně bychom se příští týden všichni sešli s děckama, jeli bychom na kolo nebo bychom trénovali dohromady. Teď ale nemůžeme," konstatovala rodačka z Nového Města na Moravě.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se také častěji než v poslední době připravuje i na laminátové desce, na které s ohledem na chybějící ledovou plochu v Česku hodně trénovala na začátku kariéry. "Prkno" ale využívá běžně i při normální sezoně. "Například na začátku sezony nebo letos před mistrovstvím světa v Hamaru, kdy jsme se vrátili domů a neměli led. Zařazujeme ho, ale je pravda, že moc času na něm nestrávím. Teď se to asi změní," řekla Sáblíková.

Nedílnou součástí přípravy jsou pro královnu dlouhých tratí i cyklistické tréninky. Samozřejmě doma. Není vyloučené, že se Sáblíková v příštích dnech zapojí i do některých virtuálních závodů, které v krizové době získávají na popularitě. "Už jsem o tom přemýšlela a dokonce jsem si jednu aplikaci stáhla. Zatím jsem se ještě nezkoušela připojit a jet s nimi. Kolo mám ráda a trávím na něm dost času, takže to možná zkusím," řekla několikanásobná cyklistická mistryně České republiky.

Sáblíková se ve volném čase snaží zůstat v kontaktu i s fanoušky. Na sociálních sítích sdílí videa ze své činnosti nebo svým příznivcům odepisuje na žádosti o podpis. "Díky omezením na to mám teď hodně času, takže se snažím dohnat tyto resty. Nejde zveřejňovat fotky, co člověk dělá v přírodě. Proto videa. Všichni víme, že musíme být doma. Jsme v tom společně," uvedla Sáblíková.

Jedenadvacetinásobná mistryně světa by za normální situace příští týden začala společnou přípravu s celým týmem. Aktuálně je jasné, že se tak nestane. "Je to škoda, protože ve skupině se trénuje mnohem lépe. To víme všichni. Vzhledem k tomu, že současný stav bude zřejmě trvat do půlky května, možná déle, tak to bude složitější," řekla Sáblíková.

Vzhledem k uzavření hranic je i prakticky jisté, že se tentokrát tým nebude připravovat v Itálii, kam každoročně čeští rychlobruslaři několikrát jezdili. "Až to bude možné, tak budeme mít tréninkový kemp v České republice. Člověk ale neví, kdy to bude. Snažím se na to nemyslet. Dostali jsme tréninkový plán, ale je to ubíjející. Musíme se držet na jednom místě, na což nejsem zvyklá," přiznala.

Konkrétní plány se ale průběžně mění a upravují. "Potřebujeme naplánovat soustředění, ale i Petr (Novák) je zahnaný do kouta. Nemůže udělat nic. Bavíme se o tom, jaká bude situace. Asi půjdeme den ze dne a podle toho, jak se budou měnit pravidla, budeme vše upravovat," předpokládá Sáblíková.