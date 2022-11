Sáblíková vstoupila do sezony SP pátým místem na trati 3000 m

Stavanger (Norsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková vstoupila do nové sezony pátým místem v závodu na 3000 metrů na Světovém poháru ve Stavangeru. Z vítězství se radovala domácí Ragne Wiklundová, za kterou česká reprezentantka zaostala o více než pět sekund. Pětatřicetiletá Sáblíková v Norsku zajela čas 4:08,322.

"S pátým místem jsem spokojená. Čas není ideální, ale na tomhle ledě asi můžu být ráda, jak jsem to do konce dojela. Bylo to vidět u všech, jen Ragne Wiklundová zajela na sebe neuvěřitelnou jízdu a držela časy na kolo až do konce," řekla Sáblíková v nahrávce pro média a podotkla, že na start šla s cílem dostat se do první desítky.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka v létě změnila nože na bruslích a její přípravu ovlivnily i zdravotní problémy. Upadla při běhu a měla tržnou ránu pod kolenem. I proto před odletem na sever Evropy uvedla, že až v samotném závodě uvidí, jak na tom v porovnání s konkurentkami je.

Ve Stavangeru se Sáblíková představila v závěrečné rozjížďce s Nizozemkou Antoinette Rijpmaovou De Jongovou, za kterou sice v první polovině trati zaostávala, ale poté úřadující mistryni světa na trojce předstihla a o více než sekundu porazila. Dosažený čas ale trojnásobné olympijské vítězce, která na této trati drží světový rekord, na medaili nestačil.

"Určitě by bylo lepší jet dříve, ale jak už jsem řekla, s umístěním jsem spokojená. Nemyslela jsem si, že budu tak vysoko. Antoinette byla super soupeřka. Věděla jsem, že to rozjede daleko rychleji než já, a ze začátku mi to pomohlo. Led byl ale tak těžký, že jsme všechny byly rády, že jsme dojely do cíle," uvedla Sáblíková.

Premiérové vítězství v SP v domácím prostředí vybojovala dvaadvacetiletá Wiklundová. Na stupně vítězů ji doprovodily olympijská šampionka z Pekingu na trati 3000 metrů Irene Schoutenová z Nizozemska a Kanaďanka Isabelle Weidemannová.

"Ragne dnes jela svůj závod, nikdo na ni neměl. A klobouk dolů před všemi, které mě dnes porazily a na tak těžkém ledě zajely tak, jak zajely. Ragne už ale v tréninku jezdila dobře a bylo vidět, že se na tomto ledě umí pohybovat," řekla Sáblíková, která se v sobotu postaví na start závodu na 1500 metrů.

V divizi B se představily další dvě české reprezentantky. Devatenáctiletá Zuzana Kuršová obsadila s časem 4:24,245 třinácté místo, o dva roky starší Veronika Antošová byla o více než tři sekundy pomalejší a skončila devatenáctá.

SP v rychlobruslení ve Stavangeru: Muži: 1500 m: 1. Stolz (USA) 1:44,891, 2. Howe (Kan.) 1:46,656, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:46,685. Stíhací závod družstev: 1. USA (Cepuran, Dawson, Lehman) 3:44,018, 2. Nizozemsko 3:44,616, 3. Norsko 3:45,428. Ženy: 500 m: 1. Kim Min-sun (Korea) 37,553, 2. Leerdamová (Niz.) 38,060, 3. Takagiová (Jap.) 38,178. 3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 4:03,119, 2. Schoutenová 4:05,017, 3. Weidemannová (Kan.) 4:05,460, ...5. Sáblíková 4:08,322, divize B: 13. Kuršová 4:24,245, 19. Antošová (všechny ČR) 2:27,935.