Sáblíková před pátou olympiádou o útoku na medaili nemluví, po zranění je fit

Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude na nadcházejících olympijských hrách v Pekingu nejzkušenější členkou české výpravy. Čtyřiatřicetiletá královna dlouhých tratích bude startovat již na pátých hrách v kariéře a v Číně se bude snažit rozšířit sbírku šesti olympijských medailí. Trojnásobná vítězka ale před čtvrtečním odletem do dějiště o útoku na další cenný kov veřejně nemluví, je hlavně ráda, že po nepříjemném zranění na konci roku je fit.

"Zraněná noha je prakticky v pořádku. Jediné, co je, že to občas někde táhne. Při pádu jsem si trošku pohmoždila tříslo, které občas při rychlém pohybu cítím. Není to ale nic, co by mě omezovalo. Trénuji všechno," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka se na soustředění v Collalbu po pádu a nárazu do mantinelu pořezala bruslí na levém stehně.

Zranění ji limitovalo čtyři pět dní. I díky maximální zdravotní péči, kterou měla, se stav Sáblíkové rychle zlepšoval a v polovině ledna již trénovala prakticky bez omezení. "Na posledním tréninku v Collalbu jsem zkoušela start na trojku a všechno bylo v pohodě," pochvalovala si rodačka z Nového Města na Moravě.

Dokonce na problémech našla i pozitivum. "Soustředila jsem se a snažila se vše dělat vše na více než sto procent. Soustředila jsem se na každý pohyb, což bylo taky důležité. Výpadek pár týdnů před olympiádou nebyl nic příjemného. Nějakým způsobem se to ale zvládlo, stejně mi nic jiného nezbylo než bojovat," podotkla Sáblíková, která jinak v Itálii našla ideální podmínky. "Počasí bylo super a i kvalita ledu byla bezvadná, nemohla jsem si stěžovat. Nebýt zranění, bylo by to jedno z nejkvalitnějších soustředění, které jsem v Collalbu absolvovala," prohlásila.

Sáblíková odletí do Pekingu ve čtvrtek s první částí české olympijské výpravy a v dobré náladě. "Musím říct, že se do Pekingu těším, i když s různými omezeními a pravidly, které budeme muset dodržovat, to bude úplně jiná olympiáda, než na jakou jsem zvyklá. Z tohodle pohledu to bude velice náročné. Ale těším se. Je to akce, na kterou se všichni čtyři roky připravují, a já jsem měla sen jednou se na olympiádu podívat a letím tam popáté. Těším se, až na mě olympiáda dýchne a uvidím vše, co k tomu patří," uvedla.

Vedle pravidelného testování na koronavirus a omezení pohybu se bude muset Sáblíková v Pekingu vypořádat i s podmínkami v hale, ve které ještě nikdy nestartovala. V minulosti tradiční zkušební závody se totiž v Číně nekonaly. "Prakticky žádné informace o hale nemám. Viděla jsem pár obrázků zvenku a zevnitř. Bude to jedna velká neznámá. Bude to ale pro všechny stejné, budeme se muset s tím popasovat," řekla Sáblíková.

Daleko větší starosti jí dělá krátká doba na aklimatizaci. "Jsem zvyklá jezdit na takový závod 14 dní až tři týdny předem. V téhle době to ale nejde a nevím tak, zda se se závodem netrefím do dne, který mi nebude sedět. Doufám ale, že vše bude dobré. Sedm osm dní předem bude taková hra vabank," uvedla Sáblíková, kterou čeká start závodu na 3000 metrů již 5. února. I proto se bude snažit maximálně rychle s novými podmínkami sžít. "Budu zkoušet tempo pro závod a pak se budu zaměřovat na to, abych se srovnala technicky. To bude alfa a omega všeho," podotkla.

Skutečnost, že je již ostřílenou olympijskou "harcovnicí" a čeká ji start na pátých hrách, za výhodu oproti soupeřkám nepovažuje. "Osobně mi přijde, že jsem postupem času čím dál více nervóznější. I když jedu na závody, které jsem už absolvovala několikrát. Deset let zpět jsem to tolik neřešila a prostě jsem to brala tak, že jedu na závod, a teď mi přijde, že o všem strašně přemýšlím. Uvidíme," uvedla Sáblíková, která si váží každého olympijského startu. "Olympijské hry pro mě jsou, byly a budou něčím nadpřirozeným. Něčím, pro co sport člověk dělá a kam se chce dostat. Olympiáda je závod, na který se každý nepodívá, a je to závod jednou za čtyři roky a má pro mě jiný význam než ostatní. To, že tam budu moct startovat, je pro mě dalším splněným snem. Žiju si svůj sen a jsem za to ráda," řekla.

Sáblíková na olympiádách získala tři zlaté medaile, dvě stříbrné a jednu bronzovou. Mezi trojici nejlepších se prosadila ve Vancouveru, v Soči i před čtyřmi lety v Pchjongčchangu, kde skončila druhá v závodě na 5000 metrů. Tentokrát nechce své ambice specifikovat.

"Nejsem člověk, který dopředu říká, na co mám nebo nemám. Od toho je tady většinou trenér. Vím, že tady jsou soupeřky a jsou hrozně silné. Vím, na co mám já a moje tělo, ale nevím, co předvedou ostatní," uvedla. Připravena je podat v daný okamžik maximální možný výkon. "A pak se uvidí, na co to bude stačit. Samozřejmě, čím více vepředu budu, tím budu spokojenější, to je jasné," dodala Sáblíková.