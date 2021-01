Sáblíková na kole dobila baterky a čeká ji generálka na MS

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková v závodu na 3000 m na vícebojařském ME v Heerenveenu.

Heerenveen (Nizozemsko)/Praha - Identický program jako před týdnem čeká o víkendu rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou ve druhém podniku Světového poháru v Heerenveenu. Na poslední akci před vrcholem zkrácené sezony, kterým bude pro trojnásobnou olympijskou vítězku za dva týdny mistrovství světa na jednotlivých tratích, se Sáblíková opět představí v závodech na 1500 a 3000 metrů.

Patnáctistovku v sobotu pojede naposledy sezoně. "I tím je sezona opravdu zvláštní. Na mistrovství světa dali patnáctistovku na neděli, kdy se pojede i pětka. A jet patnáctistovku před pětkou není dobré, takže ji (na MS) vynechám," řekla Sáblíková v nahrávce pro média. "Tím pádem ji teď beru jako trénink, další závod, který mohu před mistrovstvím absolvovat," podotkla třiatřicetiletá česká reprezentantka, která před týdnem zajela na trati 1500 metrů devátý čas.

Důležitější bude pro Sáblíkovou nedělní závod na 3000 metrů, který bude na druhou stranu opět jen součástí tréninku. "Byla bych ráda, kdyby se mi trojka povedla jako minule, aby byl kvalitní čas. Teď jsme ale hodně trénovali, tak uvidíme, zda se to projeví teď nebo na mistrovství světa,," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

V prvním dílu SP obsadila Sáblíková na trojce čtvrté místo, poprvé v kariéře se dokázala v Heerenveenu dostat na této trati pod čtyři minuty. Ani velmi dobrý výkon jí ale nestačil na umístění na stupních vítězů. I nyní očekává, že zejména nizozemské soupeřky pojedou hodně rychle. "Myslím že, časy budou opět rychlé. Mistrovství je za 14 dní, za tu dobu si myslím, že není možné ztratit formu. Každý pojede to, na co má," uvedla s tím, že nečeká žádné taktizování.

Všechny vrcholné závody atypické sezony se letos konají bez přítomnosti diváků v Heerenveenu, kde jsou rychlobruslaři už třetí týden uzavřeni v takzvané bublině. "Už po prvním týdnu jsme si tady zvykli. Je fajn, že se můžeme projít ven, ale počasí nám teď nepřeje. Už třetí den tady prší. Trošku nás to ubíjí a ubývají síly. Máme před sebou ještě dva týdny, snad to nějak doklepeme," řekla Sáblíková, která měla radost, že alespoň při odpočinkovém pondělku bylo hezky a mohla vyrazit ven na kole. "Na dobití baterek to bylo skvělé," dodala.