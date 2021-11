Sáblíková byla v SP na pětce čtvrtá a zajistila si start v Pekingu

Stavanger (Norsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila čtvrtá v závodě Světového poháru na 5000 metrů ve Stavangeru a prakticky si zajistila na této trati start na olympijských hrách v Pekingu. Desátá v divizi B skončila v Norsku na pětce Nikola Zdráhalová, na kilometru obsadila 18. místo.

Z vítězství na 5000 m se radovala Irene Schoutenová, jež potvrdila v úvodu sezony vynikající formu. Nizozemská reprezentantka před týdnem ovládla v Tomaszówě Mazowieckém trojku a s přehledem vede pořadí SP na dlouhých tratích. Sáblíková, jež byla v Polsku šestá, je po dvou závodech průběžně pátá.

S jízdou nebyla Sáblíková příliš spokojená, zajetým časem a olympijskou kvalifikací ale splnila svůj cíl. "Bohužel moje tělo mi teď nedovoluje, abych jela rychleji, ale naštěstí to stačilo na tu kvaldu, což je pro mě alfa a omega všeho, takže já jsem hrozně ráda, jak to dneska dopadlo," řekla Sáblíková v nahrávce pro média.

Trojnásobná olympijská šampionka se momentálně zdravotně trápí, pod pěti kruhy v Pekingu by ale chtěla obhajovat stříbro z pětky z Pchjongčchangu. "Jakmile jdu do vyššího pulzu, tak mi to nedává tělo a nohy, a buď musím skončit nebo rapidně zpomalím, takže dneska to bylo o tom, udržet se v nějakých mezích a bojovat s tím, což se nakonec povedlo. Ale já prakticky vůbec nevím, co bude a jak to bude," konstatovala.

Na olympiádě pojede pět kilometrů jen dvanáct žen, na trojce bude k dispozici 20 míst. O startujících rozhodnou výsledky ze čtyř listopadových a prosincových dílů seriálu SP. Do Pekingu se kvalifikuje osm nejlepších z průběžného pořadí na dlouhých tratích, čtyři místa připadnou závodnicím podle časů zajetých na 5000 metrů. Dnešní pětka, která je v kvalifikačním období v programu pouze dnes, tak byla pro rychlobruslařky mimořádně důležitá.

Závody SP v rychlobruslení ve Stavangeru:

Muži:

1000 m: 1. Krol 1:08,661, 2. Verbij 1:08,688, 3. Nuis (všichni Niz.) 1:08,741.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Krol 114 b., 2. Nuis 96, 3. Otterspeer (Niz.) 94.

Ženy:

1000 m: 1. Boweová (USA) 1:14,168, 2. Takagiová 1:15,014, 3. Kodairaová (obě Jap.) 1:15,161, ...18. Zdráhalová 1:17,755.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Boweová 120, 2. Takagiová 108, 3. Kodairaová 96, ...19. Zdráhalová 44,

5000 m: 1. Schoutenová (Niz.) 6:52,837, 2. Weidemannová (Kan.) 6:54,953, 3. Wiklundová (Nor.) 6:56,469, 4. Sáblíková 7:00,794, ...v divizi B: 10. Zdráhalová 7:12, 898.

Pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Schoutenová 120, 2. Weidemannová 108, 3. Wiklundová 91, ...5. Sáblíková 81, 18. Zdráhalová 47.