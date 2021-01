Sáblíková bude na ME útočit na medaili z páté pozice

Česká rychlosbruslařka Martina Sáblíková (vlevo) a Italka Linda Rossiová v závodu na 500 m na vicebojařském ME v Heerenveenu.

Heerenveen (Nizozemsko) - Rychlobruslařka Martina Sáblíková bude v druhé polovině mistrovství Evropy ve víceboji v Heerenveenu útočit na medaili z páté pozice. Na vedoucí obhájkyni titulu Antoinette de Jongovou z Nizozemska ztrácí trojnásobná olympijská vítězka 1,02 bodu, což je v přepočtu na další trať 1500 metrů 3,06 sekundy. Nikola Zdráhalová je průběžně desátá.

"Když se podívám na jména, která přede mnou jsou, tak i když bych mohla říct, že je to otevřené, tak přece jen je ztráta na pětku (v přepočtu) na první místo více než deset vteřin. Upřímně, na medaili už to nejde," uvedla Sáblíková poté, co v sobotu zajela čtvrtý čas na 3000 m. Na úvodní pětistovce byla jedenáctá.

Šampionát bude pokračovat závody na 1500 a 5000 metrů, toho závěrečného se zúčastní už jen šest nejlepších. Sáblíková může na ME získat dvanáctou medaili, naposledy byla v roce 2019 stříbrná.