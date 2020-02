Šabatová trvá na tom, že Křeček nebyl dobrým kandidátem

Ilustrační foto - Ombudsmanka Anna Šabatová pózuje pro fotografa 9. prosince 2019 v Brně po tiskové konferenci k výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv.

Ilustrační foto - Ombudsmanka Anna Šabatová pózuje pro fotografa 9. prosince 2019 v Brně po tiskové konferenci k výročí 20 let od schválení zákona o veřejném ochránci práv. ČTK/Šálek Václav

Brno - Odcházející veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová trvá na tom, že její nástupce Stanislav Křeček nebyl dobrým kandidátem na funkci. Její vyjádření poskytla ČTK mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková. Šabatová, jíž příští týden skončí šestiletý mandát, ale míní, že instituce ombudsmana je dobře vybudovaná a dané mantinely znemožňují popřít její zákonné poslání. Křeček působil jako zástupce Šabatové a měl s ní dlouhodobé názorové neshody. Do funkce jej ve středu zvolili poslanci.

"Důvody, proč Stanislav Křeček z mého pohledu nebyl dobrým kandidátem na veřejného chránce práv, jsou dobře známé. Nebudu je už opakovat. Sněmovna zvolila jinak a já jsem se rozhodla, že to nebudu komentovat. Stejně tak nepovedu politologické úvahy, co by se stalo, kdyby..." uvedla Šabatová.

Už dřív řekla o Křečkově kandidatuře, že to nepovažuje za šťastnou volbu. Křeček byl jejím zástupcem do loňského roku. Opačný názor vyjádřil například v roce 2014 ve sledované kauze studentky, které škola nepovolila nosit hidžáb. Zatímco podle Šabatové škola dívku nepřímo diskriminovala, protože šátek je projevem náboženství, podle Křečka měla škola právo určit, jak mají žáci při výuce vypadat.

"Není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. A deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti," konstatovala počátkem února Šabatová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Ombudsmanka nicméně soudí, že instituce veřejného ochránce práv je dobře vybudovaná, má jasné zákonné poslání a mantinely, prostor pro kreativitu každého ombudsmana ve funkci má tedy své hranice. "Jsem přesvědčená, že nelze zcela obrátit její směr, popřít její smysl, ať už by přišel kdokoliv," uvedla Šabatová v prohlášení.

Šabatové vyprší mandát 18. února, poté jednaosmdesátiletého Křečka, který svojí činností naváže na Otakara Motejla, Pavla Varvařovského a právě Šabatovou, čeká slib, který musí složit u předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Teprve složením slibu se Křeček ujme funkce ombudsmana.