Sabalenková prošla bez potíží do osmifinále US Open

Tenisový turnaj US Open, 2. září 2023, New York. Aryna Sabalenková. ČTK/AP/Andres Kudacki

New York - Světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska prošla bez potíží do osmifinále tenisového US Open. Přemožitelku Karolíny Plíškové Francouzku Claru Burelovou porazila jasně dvakrát 6:1. V dalším kole narazí na Rusku Darju Kasatkinovou, která vyřadila Belgičanku Greet Minnenovou poměrem 6:3, 6:4.

Pětadvacetiletá Sabalenková se zdržela proti 62. hráčce světa Burelové na kurtu 61 minut. Stejně jako vloni povolila Francouzce ve stejné fázi US Open pouhé dva gamy. V utkání zaznamenala 22 vítězných míčů, Francouzka jich zahrála šest.

Rodačka z Minsku a vítězka letošního Australian Open, která usiluje také o post světové jedničky, zatím nepřišla v New Yorku o jediný set. Semifinalistka posledních dvou ročníků ztratila ze tří zápasů jen 12 gamů. Zaznamenala už 47. výhru v sezoně, čímž si vylepšila osobní maximum.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Burelová (Fr.) 6:1, 6:1, Kasatkinová (13-Rus.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4.