S tlumočením na zlínské univerzitě pomáhá i studentka z Ruska

Zlín - V krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, ale zejména ukrajinským studentům na zlínské Univerzitě Tomáše Bati pomáhá s tlumočením a překlady pětadvacetiletá Anastasia Filinová. Pochází z okolí ruského Jekatěrinburgu, v Česku studuje třetím rokem. První rok studovala češtinu v Brně, na zlínské univerzitě je ve druhém ročníku oboru grafický design. Brzy po vypuknutí války na Ukrajině se zapojila do pomoci, pomohlo jí to také se situací se vypořádat, řekla dnes novinářům studentka.

"Ten strašný čtvrtek, kdy začala válka, jsem brečela na školním záchodě. Bylo mi fakt špatně, i fyzicky. Pomohl mi rozhovor se školní psycholožkou. Věděla jsem, že pokud budu sedět a brečet, nikomu tím nepomůžu, ani sobě ani jiným lidem," uvedla Anastasia, která si podle svých slov snažila pomoci psychicky a brzy se zapojila do pomoci.

"Trochu jsem nosila věci do humanitární sbírky, ale bohužel moc nemohu pomáhat finančně. Zapojila jsem se do tlumočení, to mi nejlépe vyhovuje," uvedla studentka. "Je třeba například jít s někým něco podepsat na rektorát, vyřídit něco s vyučujícími, najít obchod. Jsme spolu také na koleji, tak se můžeme pobavit i mimo školu," uvedla studentka. Na univerzitě má za kamarády nejen studenty z Ukrajiny, ale i z Běloruska nebo Kazachstánu. "Situace nás teď spojila. Ukázalo se, kdo jaký je," uvedla Anastasia.

Situaci zvládá také díky tomu, že je zde se svým přítelem, který je také z Ruska. "Co se týká financí, upřímně nevím, jak na tom budu. Teď ještě pár měsíců zvládnu, na léto si budu muset určitě sehnat nějakou brigádu," uvedla studentka. Podle ní jsou možnosti, jak poslat peníze z Ruska, ale kurz rublu je velmi nevýhodný. S rodiči je v kontaktu, její rodina podle Anastasie naštěstí ví, jaká je na Ukrajině situace a je proti tomu. "Ale bohužel znám i lidi, jejichž rodiče mají jiný názor," uvedla.

V Česku se studentka cítí dobře, vyhovuje jí blízkost jazyka i mentality. "Do Ruska jsem se nechtěla vracet ani před válkou, jen třeba za maminkou na návštěvu. Před válkou jsme s přítelem plánovali, že budeme bydlet v Brně, Praze nebo Liberci, záleželo, kde najdeme práci. Teď nevím, jak to bude," uvedla Anastasia, která chce po ukončení bakalářského studia pracovat. "Baví mě design obalů, ráda dělám věci, které člověk pak chce vzít do ruky, co by se mu líbilo," uvedla.