S romským aktivistou Karlem Holomkem se dnes v Brně rozloučilo přes 100 lidí

Brno - Více než 100 lidí se do obřadní síně brněnského Ústředního hřbitova přišlo rozloučit s romským aktivistou a spoluzakladatelem Muzea romské kultury Karlem Holomkem. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 27. srpna ve věku 86 let. Pozůstalí při projevu vzpomínali na jeho laskavost a upřímnost. Na přelomu září a října je v Praze naplánovaná zádušní mše, za rok by se měl na Králickém Sněžníku konat happening, při kterém se rozpráší jeho popel.

Fotogalerie

"Byl to velmi aktivní, laskavý a upřímný člověk. Výjimečná byla také jeho snaha všechny spojovat. Jedním z jeho největších přínosů je založení Muzea romské kultury. Budeme se snažit jeho odkaz dál šířit, vzdělávat a ukazovat krásy romské kultury," řekla mluvčí muzea Karolina Spielmannová. V projevu také zaznělo, že se Holomek vyjadřoval přímo, bez příkras ke všemu, co považoval za nesprávné a nespravedlivé, a nebál se nepopulárních kroků.

Karel Holomek byl významný romský aktivista, publicista a politik. Narodil se 6. 3. 1937 do rodiny původních moravských Romů. Vystudoval vysokou školu – obor strojní inženýrství na Vojenské akademii v Brně a několik let tam pracoval jako asistent. Kvůli odmítavému postoji k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy byl z fakulty vyloučen. Působil v první české romské organizaci: Svazu Cikánů-Romů. V letech 1982 až 1989 pracoval pro samizdatové nakladatelství, v polistopadovém období působil jako poslanec České národní rady za Občanské fórum.

V roce 1991 stál u zrodu Muzea romské kultury a neziskové organizace Společenství Romů na Moravě / Romano jekhetaniben pre Morava, poskytující sociálně právní poradenství a terénní programy v romských lokalitách. Získal řadu ocenění včetně Medaile za zásluhy z rukou prezidenta Václava Havla, dále například cenu Roma Spirit a také Cenu Muzea romské kultury za dlouholetou neúnavnou práci ve prospěch romského etnika a za významnou roli, kterou sehrál při zakládání a budování muzea.