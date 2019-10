S Rohlik.cz chceme expandovat do Vídně, říká majitel Čupr

Praha - Internetový obchod s potravinami Rohlik.cz chce příští rok expandovat do Vídně a výhledově i do Bukurešti. Začátkem letošního prosince vstoupí na maďarský trh a bude rozvážet nákupy po Budapešti a okolí. Raději hledám zákazníky v mnohamilionovém městě než ve statisícovém, řekl v rozhovoru s ČTK majitel a podnikatel Tomáš Čupr. Například Bratislava není podle něj pro firmu zatím tak lákavá. Nedávno si e-shop pronajal v pražských Horních Počernicích další distribuční sklad.

Rohlik.cz by měl podle Čupra letos dosáhnout až 4,5miliardového obratu, který by se tak měl meziročně zvýšit o 80 procent. Přestože v lednu Čupr avizoval, že chce letos atakovat hranici pěti miliard korun, je spokojený. Osmdesátiprocentní růst v této velikosti podle něj není běžný. Svou pozornost kromě dalšího rozvoje v současnosti ale upíná na Maďarsko.

"Máme tam lokální tým, upravuje se sklad, dotváří se sortiment a připravuje marketingová kampaň, která značku uvede na trh," uvedl Čupr. Maďarský trh je podle něj podobný českému. V Budapešti jsou ale větší zácpy než v Praze, a tak bude muset e-shop posunout slibovanou hodinu rozvozu z dvou na tři hodiny od objednání. Sázet bude i na maďarskou vinařskou tradici a spolupracovat bude s místními producenty. "Jsou tam jako u nás velcí hráči, ale nenabízí tak dobrou a rychlou službu. Tesco, Spar a Auchan rozváží totiž do druhého dne od objednání," dodal Čupr. Ten vlastní 75 procent firmy Velká pecka, jež je i majitelem e-shopu.

S sebou do Maďarska přivede také značku Marks&Spencer. "Bude zajímavé otestovat vstup na trh, kde nemají kamenné obchody s jídlem. Když se vše osvědčí, můžeme s touto značkou obejít celou Evropu a jejich investice je v podstatě nulová," myslí si Čupr. Doufá, že do budoucna bude moct rozvážet také jejich čerstvé zboží.

Jedním z dalších cílů Rohlik.cz je vstup na rakouský trh, konkrétně do Vídně, která je podle něj zajímavější než ostatní větší města ve středoevropském regionu. Za ideální scénář považuje příští rok. Expandovat se firma podle Čupra teprve učí, za pět let by ale už chtěl být zakořeněný v Německu. "To je pro mě alfa omega pro velikost byznysu a silná konkurence tam paradoxně zatím není. My máme technologický náskok," říká. Rohlik.cz si pronajal nedávno v pražských Horních Počernicích další distribuční sklad, kde bude testovat nový systém automatizace. V Brně se stěhuje do většího skladu, celkem tak i s Budapeští bude mít sklady čtyři.

V Praze a v Brně navyšuje počet chladících boxů, takzvané Rohlík Pointy, které slouží jako výdejní místa pro menší objednávky. Zatím je jich osmnáct, nově také v obchodních centrech na Chodově a Černém mostě. "Až se postaví na více než 100 místech v Praze, začne to být v byznyse cítit " dodal Čupr. E-shop, který prodává až 25 procent sortimentu od lokálních producentů, začal některé výrobky distribuovat i takzvaným bezobalovým systémem. Nedávno inovoval věrnostní klub Rohlíček pro matky s dětmi, kde kromě dopravy zdarma nabízí také zážitky pro děti. Nákupy vozí i seniorům.

V úterý začal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve zjednodušeném řízení posuzovat, zda Rohlik.cz může koupit část řetězce My Food, konkrétně firmu My Food Wholesales. Ta je součástí společnosti Sklizeno, která se zaměřuje na prodej zdravých a farmářských potravin.