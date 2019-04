Praha - K přípravě hokejové reprezentace před začátkem druhého týdne přípravy na květnové mistrovství světa na Slovensku se připojil brankář Jakub Kovář z Jekatěrinburgu. S týmem už jsou také v minulém týdnu povolaní brankář Patrik Bartošák, útočníci Radim Zohorna, Patrik Zdráhal s debutantem Šimonem Stránským či dříve pozvaný bek Petr Zámorský, jenž měl krátké volno. Další bek Jakub Krejčík se bude kouči Miloši Říhovi staršímu hlásit ve středu.

Říha avizoval, že na vývoj situace ohledně Kováře, který měl v sezoně potíže se zraněnou nohou, jež ho v listopadu vyřadily i z rozehraného turnaje Karjala, chce počkat. "Dneska už je Kuba tady, což je moc dobrá zpráva pro český tým i pro něho samotného," řekl šedesátiletý trenér novinářům v pražském Edenu s tím, že dlouholetý člen reprezentačního kádru se zapojí do tréninku od úterý.

Po prvním tréninkovém týdnu opustil tým bek Zdeněk Šenkeřík z Karlových Varů, který se nedočká premiéry v českém dresu. Mimo zůstává prozatím po středečním zranění v horní části těla i útočník Michal Bulíř z Magnitogorsku. "Michal už dneska psal, že je to po těch kapačkách lepší, ale že to ještě není ono. Necháme to zatím být a uvidíme," řekl Říha.

Do jeho výběru přibylo naopak trio z Vítkovic Bartošák, Zdráhal a Stránský, jimž skončila extraligová sezona porážkou ve čtvrtfinále play off s Třincem. Stejně dopadl na klubové scéně další útočník Radim Zohorna, který se v týmu shledal s bratrem Tomášem. Do obrany přibyl Zámorský, jenž byl v původní nominaci, ve středu se přidá Krejčík z finské Raumy.

Hokejisté budou v Edenu trénovat do 5. dubna, další týden je ve Znojmě a Linci čekají první přípravné zápasy před MS proti Rakousku v rámci Euro Hockey Challenge. Následně se Češi utkají v Karlových Varech dvakrát s Německem a ve dvou duelech se představí na Slovensku. Generálkou na vrchol sezony budou České hry v Brně jako součást Euro Hockey Tour. Šampionát začne 10. května.

Nominace českých hokejistů na přípravu před květnovým MS na Slovensku:

Brankář: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 startů); Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 0), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 45),

obránci: Filip Pavlík (8 startů/0 branek), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 51/2), Michal Jordán (72/5), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 87/6), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL; 13/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 82/1), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 36/4), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 47/4),

útočníci: Šimon Stránský (0/0), Patrik Zdráhal (oba Vítkovice; 7/1), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 3/0), Tomáš Fořt (Zlín; 0/0), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 3/0), Michal Bulíř (Magnitogorsk/KHL; 4/1), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.; 9/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 34/8), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 48/14), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL; 13/0), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 49/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 17/3), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 75/14).